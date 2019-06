Una cena de campaña con Cosse cuesta US$ 300

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pocos días de las elecciones internas, la precandidata frenteamplista Carolina Cosse organiza una cena para recaudar fondos para su campaña. La cita es este viernes en el Hotel del Prado y cada ticket cuesta US$ 300.

A los comensales se ofrecerá dos opciones de menú: parrilla y un plato vegetariano. La dinámica es informal, la precandidata conversará con los asistentes como pasa en un cumpleaños de 15, dijeron en el comando de Cosse a El País. Cenará y luego hará una exposición mientras se sirve el postre y contestará preguntas.

Confirmaron asistencia a la actividad 110 personas entre políticos, personas vinculadas a la ciencia y al mundo empresarial. El fin último de la cena es recaudar fondos para una campaña que desde el comando sostienen es económica.

La campaña de Cosse tiene un solo cartel de vía pública, entre la ruta 101 y la 102. Apuestan a formas de comunicación de bajo costo y alto impacto, más que nada por medio de las redes sociales. Al momento no han pautado en televisión, como sí lo hicieron otros precandidatos del oficialismo como Daniel Martínez o Mario Bergara. Ayer, entrevistada por el programa “No Toquen Nada”, Cosse señaló que tiene “poco dinero” para hacer la campaña. “No tengo vía pública, no estamos sacando publicidad por los medios. Estamos apostando a los encuentros personales”, indicó. Toda su campaña, dijo, costaría unos US$ 100.000.

Ambiente

En tanto, anoche Cosse se hizo presente en la puerta de la Ciudadela para iniciar una campaña de cuidado del medio ambiente. La iniciativa se puso en práctica justamente cuando se celebró el Día del Medio Ambiente.

En lugar de pintadas, se hizo una especie de grafiti pero no con pinturas, sino con una hidrolavadora por medio de la utilización de un esténcil. “Es una especie de grafiti de limpieza ”, dijeron desde el comando a El País.

“Carolina presidenta. Es con ella, es ahora”, es el mensaje que están colocando desde el comando de Cosse en diferentes puntos de la ciudad. La precandidata adoptó ya hace varios días en su discurso como eje central el “cruce de caminos” que implica esta elección interna apostando a movilizar la militancia de izquierda.

El próximo domingo, en el Museo del Carnaval, Cosse presentará una serie de propuestas concretas en base a los lineamientos programáticos aprobados por el Frente Amplio.