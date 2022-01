"¿13 celulares por 98 mil dólares?": Lema desmintió compra y explicó resolución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que comenzara a circular una resolución que daba cuenta de compras realizadas por "aparatos y accesorios" telefónicos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el ministro Martín Lema aseguró este miércoles que desde la cartera no se adquirieron 13 celulares por un total de US$ 98.000.

El medio M24 había indicado que, según la web de Compras Estatales, se pagó un total de $ 333.333 por cada equipo adquirido, lo que refiere a una suma final con impuestos de $ 4.000.000 por 12 celulares. A esta compra, además, se le sumaba otra por medio millón de pesos, correspondientes a otro teléfono móvil.



Sin embargo, esta versión fue desmentida por el secretario de Estado. "¿13 celulares por 98 mil dólares? ¡Por favor! La resolución habilita compra hasta ese monto de insumos cuando se necesiten, para distintos servicios que brinda el Midea, con análisis de c/solicitud", expresó a través de su cuenta de Twitter.



En esa línea, Lema aseguró que lo que figura en la página web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) como "unidades", "responde a temas operativos del sistema".

Consultada por El País, Karina Goday, quien se desempeña en la dirección del área Jurídica del ministerio, explicó que la resolución habilita a gastar "hasta ese momento y siempre a demanda y previa autorización", pero aseguró que no se trata de dinero por compras realizadas.



"No es que se abre una canilla y puedan comprar lo que quieran. Las diferentes direcciones del Mides que lo van necesitando, solicitan los aparatos y si se entiende que corresponde y que se justifica, se procede a la compra", indicó.

Por tanto, explicó la directora, no se trata de un gasto por un total de $ 4.500.000, sino de una cifra que está habilitada para compras de ese tipo que se consideren necesarias. "Esta resolución que salió no implica que se va a gastar todo ese monto, sino que hasta ese monto, en la medida que se necesite, se puede ir comprando celulares, siempre y cuando se haga todo el estudio y se cumpla con el procedimiento correspondiente", expresó.



"Con respecto a la publicación en Compras Estatales, que es ahí donde se genera un poco la confusión, lo que pasó es que por un tema operativo hubo que cargarlo de esa manera. Pero claramente, como es dinero correspondiente al 2022, es imposible que se hayan hecho esas compras, hasta carece un poco de lógica porque no hay celulares que valgan eso", dijo.

Goday reiteró que "por cómo se cargaron los datos para poder avanzar", quedó registrado de esa manera y aseguró que ya están en contacto con el área de Compras Estatales "para evitar de aquí en más situaciones como esta".



"Acá no hay nada raro y la resolución es muy clara", indicó y aseguró que el dinero que está previsto es para implementos que sean comercializados por Antel, ya que el contrato es con la empresa estatal.

Asimismo, el Mides emitió un comunicado en referencia a la situación. En el texto agregaron que "como es habitual cuando no es posible estimar un número exacto de artículos que se podrán adquirir, en la publicación se indican 13 unidades (mínimo una unidad por mes, desde diciembre 2021 a diciembre 2022)".



"La información se carga de esa manera en el sistema de ARCE por temas operativos. Claramente no se trata de una compra de 13 celulares por 98 mil dólares", indicó la cartera.