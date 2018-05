Celsa Puente: Secundaria es una "institución saqueada" y Netto "es intocable"

La exdirectora de Secundaria, Celsa Puente, afirmó que mientras estuvo en su cargo se encontraba "sentada en un taburete, sin respaldo" y afirmó que el presidente del Codicen, Wilson Netto, es "intocable" para el gobierno.

Entrevistada por Montevideo Portal, la exjerarca dijo que "venía con un tiempo previo de choque de miradas con Netto y con el Codicen" y consideró que Secundaria es "una institución compleja, es una institución que yo califico como una institución saqueada" a la que como estrategia se la han puesto "todos los problemas" para "focalizar las miradas y diluir las miradas que se puedan depositar en otros lados". "Si Primaria o la exUTU hacen cosas no generan el impacto o impresionan como si las hace Secundaria", señaló.

Sobre su relación con las autoridades de la educación, Puente dijo que no le interesa "permanecer en un lugar por decir a todo que sí y por tratar de complacer al que tiene la sartén por el mango", y añadió que no tiene dudas de que el hecho de ser una "mujer firme" pesó en la decisión del Codicen.



"A Robert Silva le molestó que yo sea mujer. Lo he visto en su gestualidad, en el disgusto que le operaban ciertos intercambios que teníamos. No fue en un diálogo con él, pero hablando con otro y en plena conversación te dicen frase como: "Sos brava vos, ¿eh?". ¿Qué te está diciendo? ¿Que no sos obediente? ¿Que como sos mujer tendrías que ser más complaciente, más sumisa? Yo cuando hablo de educación tengo argumentos, porque estudié toda mi vida. No significa que tengo la razón, significa que tengo argumentos", señaló la exdirectora de Secundaria, que a mediados de año retomará su rol como inspectora.

Al ser consultada sobre si a Netto le pasaba lo mismo, señaló que "fue un ingrediente más, sí", y que "cuando una mujer se empieza a destacar, molesta".

Puente sostuvo que Netto "ya demostró que es intocable" y que ella perdió la pulseada por ser una frenteamplista independiente y no tener una "fuerza política" que la respalde. "Es el problema de los independientes. Yo lo sabía, no me voy a hacer la ingenua. Uno también puede elegir un sector para que lo proteja. Yo elegí quedarme como independiente, pero es sentarse en un taburete, sin respaldo", manifestó.

Puente dijo que cuando inició su gestión al frente del Consejo de Educación Secundaria (CES) mantuvo un buen diálogo con las autoridades de la educación, pero después se encontró con un "Codicen centralista" que "quiere que todo pase por allí" y genera "líneas de control que son excesivas".

Sostuvo que la decisión de pedirle la renuncia por tomarse días de más en su licencia "es un motivo que no se sostiene" y que aunque no lo hubiera hecho, en el Codicen iban a buscar otra excusa para cesarla del cargo. "Capaz que hay algo en mi persona que no gusta en mucha gente, y tiene que ver con que soy una persona firme, que digo las cosas frontalmente e insisto en que hay puntos que se deben discutir y no se venían discutiendo", indicó.

Afirmó que se sintió "vulnerada" en sus derechos como trabajadora: "Yo no tuve mi licencia anual reglamentaria, yo trabajé todo enero, y de mi licencia anual pedí 10 días hábiles". "Ahora estoy gozando de los 50 días de licencia que tengo acumulados, me voy a reintegrar en los primeros días de julio y listo. Fue una experiencia preciosa de cuatro años. Pero ya está", sentenció.

La exjerarca dijo que a pesar de los choques continuos que tuvo con los sindicatos de la educación, "logramos construir una relación que al final fue sincera, que permitió generar mucho respeto, aún en las diferencias". En este sentido, recordó que cuando dejó el cargo, recibió mensajes de apoyo del secretario general de Fenapes, José Olivera, y del responsable de Relaciones Nacionales, Internacionales y de Presupuesto, Emiliano Mandacen, quien le escribió "A pesar de las diferencias, fuerza Celsa! Arriba!".

Consultada sobre la idea del gobierno de "cambiar el ADN de la Educación", Puente consideró que "se está cambiando", y que esto en Secundaria se logra haciendo que la institución sea "para todos y todas las jóvenes", ya que "Secundaria tiene una historia de selectividad, era para pocos, y hoy está abriendo las puertas a todos".