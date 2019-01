"No me grite, diputado": entre acusaciones cruzadas, cayó ley de financiación de partidos

En medio de discusiones, gritos y acusaciones la Cámara de Diputados no aprobó el proyecto de ley por el que se establecen normas para el financiamiento privado de los partidos políticos.

El intercambio fue especialmente fuerte entre los diputados Alejandro Sánchez (Frente Amplio) y Jorge Gandini (Partido Nacional), quien en un momento le exigió al legislador oficialista: "No me grite, diputado". Tras esto, Gandini -quien preside la Cámara de Diputados- suspendió la sesión.

También se dio un fuerte cruce en el momento que Daniel Caggiani, diputado frenteamplista, dijo "es un día triste hoy" y Gandini respondió: “para usted lo será señor porque perdió”.

Gandini y Caggiani comenzaron un fuerte intercambio. “No discuta conmigo señor diputado, ni me aluda ni me vuelva a aludir y menos del modo del que lo hace” le dijo Gandini a Caggiani y agregó: “no me haga discutir con usted, lo hacemos después si usted quiere afuera”. Luego del cruce entre ambos el diputado frenteamplista retomó la palabra.



El Frente Amplio, partido que impulsaba el proyecto, no consiguió los votos necesarios ya que no contó con la adhesión del diputado Darío Pérez (Liga Federal) ni del diputado Eduardo Rubio.



El oficialismo no logró alcanzar los 50 votos necesarios para levantar el receso parlamentario y así aprobar el proyecto que ya pasó por la Cámara de Senadores.



Pérez se presentó en el Parlamento pero no entró a la sala y finalmente se fue. Su reclamo era que el Frente Amplio no tuvo en cuenta su posición en contra de la bancarización obligatoria.



El proyecto "está hecho con cabeza centralista, hecho desde un escritorio en Montevideo. Los que lo redactaron no tienen la más pálida idea de lo que es una campaña política o lo que es recaudar. Siento que esta ley restringe la libertad", había indicado a El País.

Pérez fue una de las personas sancionadas el pasado sábado por el Plenario Nacional del Frente Amplio. En su caso se resolvió “suspender de sus derechos como adherente” al diputado por cuatro meses. También se decidió suspender por el mismo tiempo a la Liga Federal –el sector de Pérez- “de su derecho a ejercer el voto y tomar decisiones en los organismos del Frente Amplio”. La sanción fue por no haber votado tres artículos de la ley de Presupuesto en 2015.

La oposición por su parte no estuvo de acuerdo con la fecha de inicio del proyecto ya que esperaban que comenzara a regir a partir de 2020 para adelante mientras que el Frente esperaba que se implementara para las elecciones de 2019.



Gandini, debió suspender la sesión en dos oportunidades debido al desorden que había en la sala y el voto para el levantamiento del receso del proyecto fue postergado varias veces desde la mañana por ausencia de acuerdo.



Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez indicó que varios no querían considerar la transparencia de los fondos y otras alusiones durante la fundamentación de su voto que no están permitidas dentro de la sala.

El proyecto que se pretendía votar este jueves en la Cámara de Diputados establecía que se podrían comercializar 20 minutos para publicidad, de los cuales 10 serían gratis. La iniciativa aprobada en el Senado establecía que la Corte Electoral compraría los otros 10 minutos y los repartiría, lo cual generó resistencias.



En atención a estas críticas, en la bancada se había definido que los 10 minutos de publicidad que no eran gratis se les fijaría un precio por parte de los medios y luego se comunicaría a la Corte Electoral. "El precio será el mismo para todos los partidos. Si a algún partido se le cobra más del tarifario se lo denuncia", había dicho a El País el diputado Alejandro Sánchez (MPP).

Varios diputados oficialistas expresaron en Twitter su malestar por la situación en general y por la actitud de Pérez.

Toda la oposición y Darío Pérez votaron en contra de tratar el proyecto de ley de financiaciamiento de los partidos políticos. Que lo expliquen como quieran pero que no hablen más de transparencia. — Carlos Varela (@varela2121) 20 de diciembre de 2018

Ni Blancos ni colorados ni el partido de la gente ni unidad popular Ni partido independiente votaron la Ley de financiamientos de los Partidos Político . Después hablan de transparencia pic.twitter.com/MPje8MV1rE — Carlos Reutor (@CarlosReutor) 20 de diciembre de 2018

La oposición y Dario Pérez impidieron tratar hoy el proyecto para transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Nada nuevo bajo el sol. — Tati Sabini (@tatisabini) 20 de diciembre de 2018