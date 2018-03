Cayó el acuerdo entre Shell y gobierno

La directora de Energía, Olga Otegui, había informado a La Diaria que el gobierno no prorrogará el preacuerdo que tenía con la multinacional Shell para explorar la posibilidad de relanzar la iniciativa. Abdala, que fue quien propuso la comisión investigadora parlamentaria sobre la obra, escribió en Twitter que "de las posibles, es la solución menos mala", "confirma, además, que no habrá regasificadora y que todo lo gastado se perdió". El convenio con Shell, que también tiene dos proyectos de construcción de regasificadoras en Argentina, iba a vencer mañana. Shell pretendía una prórroga de 6 meses.

Abdala entiende que hay elementos para pasar los resultados de la investigadora a la Justicia. El legislador blanco entiende que durante el proceso de adjudicación de las obras hubo favoritismo hacia la brasileña OAS. También ha cuestio-nado que se siga pagando una compensación a los pescadores de la zona donde se iba a instalar la regasificadora.

Mientras tanto, el sindicato de MontevideoGas, la empresa que distribuye gas por cañería en Montevideo, llamó a un paro el miércoles en reclamo de que se tome una decisión respecto a si la obra se retomará o no. Hace meses que el sindicato está enfrentado con Petrobras, que gestiona MontevideoGas, y entiende que si no se concreta el proyecto de la regasificadora corren riesgo los empleos en la empresa. En diciembre, tres sindicalistas llevaron adelante una huelga de hambre por 17 días y lograron la reincorporación de trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro. El gremio entiende que Petrobras no ha invertido en la expansión de la red. A su vez, la empresa brasileña comenzó un proceso de arbitraje contra el Estado uruguayo porque entiende que ha modificado unilateralmente las condiciones que le había otorgado para que llevase adelante sus inversiones.

"Se desconoce cuáles son las alternativas para continuar el trabajo si Shell era la única empresa interesada", dijo a Ecos el sindicalista de MontevideoGas Alejandro Acosta.