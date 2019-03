Castillo evalúa ir al Tribunal de Ética por carta de venezolana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La carta que escribió una militante frentista de Asamblea Uruguay al secretario general del Partido Comunista Juan Castillo y a la senadora de Casa Grande Constanza Moreira sigue generando polémica en la interna del Frente Amplio.

Sara González, una joven venezolana que se define como frenteamplista y que desde 2014 debió dejar su país y venir a Uruguay, cuestionó públicamente a Castillo tras oficiar de moderadora en un acto del comité de base funcional de la Facultad de Derecho el pasado martes.

“Yo no podía ocultar mi sorpresa”, dijo Sara al referirse a la intervención de Castillo quien, indicó la joven (militante de Asamblea Uruguay), aseguró que el desabastecimiento que se vive en Venezuela se debe al bloqueo realizado por Estados Unidos.

Castillo dijo a El País que está valorando presentarse al Tribunal de Conducta por lo afirmado por la venezolana en la carta que hizo pública. “Compañero, el bloqueo de Estados Unidos hace 5 años no existía, los verdaderos bloqueos comenzaron en 2018 y el desabastecimiento comenzó en 2012 empeorando año tras año”, afirmó la venezolana. Sus apreciaciones no cayeron nada bien al Partido Comunista.

“Estoy valorando la posibilidad de presentarme al Tribunal de Conducta para que analice mi postura en relación a Venezuela o de la que me interpela en la carta. Tengo varias dudas, primero frente a qué persona estoy hablando. Ver los antecedentes de cada uno de los dos y saber cuáles son las normas de relacionamiento interno del Frente, que creo que no es esta de salir a marcar por carta las diferentes opiniones por más justas que sean”, afirmó Castillo.

Para el secretario general del PCU debería ser el Tribunal de Conducta el que defina quién estuvo mal y quién no y quién se apartó de la línea política oficialista. Además se preguntó por qué la militante de Asamblea Uruguay no dio la posición en la charla y lo hizo por carta. También se preguntó desde cuándo los comités de base tienen moderador y desde cuándo dan su opinión.

“El método que usó me parece que es equivocado. No opino sobre lo que dice la carta. No opino sobre la actitud de esta compañera y es más, dudo de que sea una compañera. No la conozco, nunca la había visto”, puntualizó el secretario general del PCU.

Castillo dijo anoche que estaba “casi decidido” a recurrir al Tribunal de Conducta, salvo que no sea el mejor mecanismo. “Lo que estoy seguro es que no voy a salir por los medios de prensa a contraponer opiniones como lo hizo ella”, afirmó el secretario general del Partido Comunista sobre la joven militante de la lista de Danilo Astori.