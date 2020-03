Castaingdebat sobre personas en la calle: "Tenemos la percepción de que son bastante más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Armando Castaingdebat, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dijo en radio Sarandí que en los próximos días darán a conocer un relevamiento sobre las personas en situación de calle y adelantó: "Tenemos la percepción de que son bastante más".

La comparación realizada por Castaingdebat corresponde al último censo realizado por el Mides, el año pasado por la anterior administración, donde se contabilizaron 2.038 personas en situación de calle.

"Ojalá estemos equivocados y ese sea el número cierto, aunque es un montón de gente", añadió.

El subsecretario también manifestó que "queremos tener una división entre lo que es estar en la calle o dormir en la calle, pernoctar en la calle, por un tema de derechos y terminologías".

"Si nosotros nos limitamos solo a impedir que se duerma en la calle o a dar una solución, porque de las dos formas se puede impedir que una persona duerma en la calle, simplemente lo que vamos a hacer es trasladar el problema a otro lado o eliminar el problema puntual del día. Acá el trabajando grande es por qué esa gente está durmiendo en la calle", agregó.

"Ninguno duerme en la calle porque quiere. Hay una problemática, una patología que lo lleva a estar en esta situación", explicó.

Por ese motivo, Castaingdebat diferenció tres grupos de personas: las personas que recuperan la libertad tras cumplir una pena, los que tienen desordenes mentales y los que sufren problemas de adicción.

El ministro del Interior anunció que retirarán de la calle a las personas sin hogar By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN El ministro del Interior anunció que retirarán de la calle a las personas sin hogar

Sobre el primer grupo, subrayó: "Hasta ahora había una definición de no tratarlos o no estar con ellos mientras estén privados de libertad. Yo creo que si ahí no actuamos previamente antes de que salgan no solo lo estamos haciendo mal si no que lo estamos empujando a que estén en situación de calle y reincidan en delinquir". Respecto a los otros dos grupos dijo que son "problemas diferentes y soluciones diferentes".

"El derecho que toda esa gente tiene constitucionalmente, y en eso vamos a estar de acuerdo, es a tener una vivienda. Están viviendo en la calle porque no tienen la vivienda. En algún momento el Estado ha fallado o como sociedad hemos fallado. El problema en situación de calle en el interior prácticamente no existe porque ahí más que el Estado es la sociedad la que da soluciones a la gente que termina viviendo la calle (...) En Montevideo no hemos sabido encontrar el tema", sumó.

Consultado sobre las declaraciones de Jorge Larrañaga, que afirmó que "vivir en la calle no es un derecho", respondió: "Lo que el ministro del Interior dijo es tratar de interpretar lo que la mayoría de los uruguayos, principalmente los que viven en Montevideo, piensa y transmite".

Castaingdebat reconoció que "los refugios tal cual están manejados no están dando una solución" y que "hoy se están buscando alternativas de contingencia frente a cosas que no han funcionado", finalizó.