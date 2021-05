Castaingdebat: "Llegué con pocas ganas al Mides y sin saber lo que era; hoy me voy con pena"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Armando Castaingdebat habló de su paso al costado tras la asignación de Martín Lema como nuevo ministro y aseguró que en un comienzo, cuando el presidente Luis Lacalle Pou ganó las elecciones, su sueño era otro. Es por esto que al Mides llegó "con pocas ganas" y "sin saber lo que era", dijo.

"Mi relación con Lacalle Pou comenzó hace muchos años, soñando con que si algún día llegaba a ser el presidente íbamos a hacer un Ministerio de Deporte y yo iba a ser el ministro. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saber lo que era", indicó en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12) y aseguró que hoy se va "con pena" porque lo aprendió a querer.



Consultado al respecto de por qué se le otorgó un cargo de importancia en la cartera siendo que no tenía conocimiento al respecto, Castaingdebat explicó: "Yo llego al Mides el 9 de diciembre y desde ahí hasta el 1° de marzo hice un curso súper intensivo para tratar de entenderlo", dijo y agregó: "No te puedo asegurar que hoy soy un experto, pero manejo bastante bien y a la perfección muchas de las articulaciones".



"Probablemente yo haya llegado al Mides con mucha más experiencia de la que llegaron quienes estuvieron antes que yo, salvo Ana Olivera que fue intendenta de Montevideo, porque los cargos de intendente te llevan a estar mucho más cerca de la gente de lo que está alguien sentado en un escrito en 18 de Julio y Barrio Amorín", indicó el jerarca. "Yo tengo diez años de intendente y conozco la realidad de mi país como pocos, lo que no conocía era la estructura y el organigrama del Mides que me bastaron todos esos años de aprendizaje para aprenderla y valorarla", agregó.



El exsubsecretario indicó que también se pudo dar cuenta de "la cantidad de injusticias que se habían cometido en el ministerio".



Castaingdebat explicó que durante el tiempo en el que permaneció en el cargo aprendió a darse cuenta de la importancia que tiene el Mides "en el entramado social". "Voy a seguir colaborando desde donde me toque estar", aseguró.



De todas maneras dijo que no cambió la concepción que tenía de Uruguay ya que se considera "un conocedor del país" y explicó: "No soy de los que entiende que Uruguay es solo Montevideo, conozco muy bien la realidad de todo el Uruguay y tengo la suerte de haberlo recorrido", dijo.

"Lo que sí es que estar en el Mides me cambió el relato que había: me encontré con un Uruguay mucho más vulnerable y débil. La realidad social que yo me encontré y me llevo es bastante diferente a la que construyeron los relatos en la última campaña electoral", aseguró el ex subsecretario.

El jerarca anunció su salida del ministerio ayer lunes, dos días después de que Lacalle Pou anunciara el cese del ministro Pablo Bartol y, en su lugar, el nombramiento de Martín Lema. A partir de ese momento se generaron dudas respecto al futuro de Castaingdebat, ya que es suegro del exdiputado.



Actualmente, tras su salida, el exsubsecretario queda nuevamente en el cargo de diputado para el que fue elegido.