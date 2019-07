Caso Villar: para ser psicólogo social se debe tener una maestría, explicó experto 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Taller de Análisis Institucional y Grupos Operativo (Taigo) fue una asociación científica que funcionaba como una organización no gubernamental (ONG) que fue fundada en el año 1987 y que estuvo vigente hasta 1994.



Este lunes, la compañera de fórmula de Daniel Martínez, Graciela Villar, explicó que se presentaba como psicóloga social en su cuenta de Twitter ya que realizó los "cuatro años de estudios, debidamente certificados, en el instituto TAIGO registrado en el MEC".



Sin embargo, la formación que se impartía en el instituto era en socioanálisis, una corriente de origen francés con nociones de origen psicológico y sociológico, que no es lo mismo que decir psicología social, explicó a El País Joaquín Rodríguez Nebot, licenciado en psicología, ex profesor titular en la Universidad de la República (UdelaR) y uno de los fundadores de Taigo.



Estos estudios que se impartían "no quiere decir que nosotros entregáramos un certificado en psicología social. Nuestros estudios eran de cuatro años, eran bastante intensos, con una carga horaria importante, con un nivel académico medio alto pero era una tecnicatura", indicó Rodríguez Nebot.



"Entregábamos un certificado que decía que era socioanalista, es decir que había desarrollado la carrera del socioanálisis" y "jamás de los jamases impartió un título en psicología social".



Rodríguez Nebot explicó, además, que la carrera de socionálisis no existe en el ámbito universitario ni tampoco "compite" con la psicología social.



Por otra parte, indicó que cuando se produjo la fundación de Taigo recién se estaba estableciendo la escuela en psicología en la UdelaR, es decir que también se impartía una tecnicatura y una una licenciatura como ocurrió tiempo después en el año 1993.



El psicólogo indicó además que en esa época se hacía, cotidianamente, una "especie de traspaso" y que "en la vulgaridad se decía que el socioanalista era como un psicólogo social" pero "no es lo mismo".



"Hoy en día para llamarte psicólogo social es decir que sos egresado en psicología general y que además tenés un máster en psicología social. Si yo digo que soy psicólogo social es porque hay una maestría atrás y eso es un ámbito universitario", remató.