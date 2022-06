Caso Cinter: MTSS buscará un seguro de paro especial y activará comisión sectorial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo Pablo Mieres dijo este viernes que ayer acordaron con representantes del Pit-Cnt y el sindicato metalúrgico (Untmra) convocar la semana que viene a la "comisión sectorial de autopartes" tras el cierre de la empresa Cinter S.A, que anunció su cierre el sábado tras una definición de su socia Aperam de trasladar la producción a Brasil. "A partir de este hecho, la idea es analizar la realidad del sector", subrayó.

En rueda de prensa, Mieres dijo que se está revisando "qué posibilidades de reinserción laboral tienen los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo". Valoró que es "una cosa muy lamentable, muy doloroso, que genera una gran incertidumbre" la que viven los despedidos.

Tras la decisión de Cinter, que calificó de "golpe repentino", dijo que los trabajadores le pidieron hacer un "seguro de paro especial por algunos meses, que está siendo considerada y que probablemente tengamos una respuesta positiva".



"No hubo ni una previa de preparación" antes del anuncio de cierre, remarcó el ministro, quien puntualizó que ayer tomaron conocimiento de que Cinter había enviado antes a seguro de paro por seis meses a algunos trabajadores, y que varios tienen un "saldo" de esa herramienta.



Mieres dijo que, de acuerdo a la versión de trabajadores y la empresa, "no había habido ningún anuncio de que fuera a ocurrir una situación de cierre".



El secretario de Estado dijo que "por ahora" no tiene información de que otras empresas hayan anunciado la posibilidad de cierre. El de Cinter, dijo, "es un caso puntual, una decisión empresarial, que tiene que ver con una mirada global de cómo es la cadena productiva de ellos".