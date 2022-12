Caso Cardoso: piden reacción a comisión de ética y conducta política del Partido Colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Colorado probablemente cierre el año sin que su Comisión de ética y conducta política se haya pronunciado formalmente por uno de los casos más polémicos del año y que involucra a uno de sus afiliados, el exministro y ahora diputado Germán Cardoso. La falta de pronunciamiento sobre este caso -parte del cual la Fiscalía de todos modos archivó (ver aparte)- ha causado irritación entre algunas figuras del partido.

Uno de los titulares de la comisión, Jaime Sapolinski, dijo a El País que la comisión no se ha reunido hasta el momento para tratar el tema porque se está esperando el pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre las acusaciones de presunta corrupción al exministro de Turismo.



“No hemos tenido muchos casos a tratar este año. Lo más relevante fue quizás lo del diputado Cardoso. Pero ahí no hay decisión definitiva. Lo que se adoptó, en virtud de que está actuando el Ministerio Público y la Justicia, es esperar a ver qué sucede en ese ámbito. En realidad, ya ha habido una especie de afirmación, por parte de la Fiscalía, en cuanto a que delito no habría. Ha habido un pronunciamiento”, dijo Sapoliniski y agregó que fuera de ese caso ha habido otros casos menores que en su visión no fueron relevantes. Sapolinski aludía a la decisión del fiscal Gilberto Rodríguez, comunicada el pasado 5 de diciembre, de archivar la investigación sobre el accionar de Germán Cardoso cuando este estuvo al frente del Ministerio de Turismo.



“Si bien puede haber eventuales irregularidades desde el punto de vista administrativo”, Rodríguez no consideró que desde lo penal las hubiese habido, tal como determinó en su dictamen.

En esa oportunidad, El País informó que durante la gestión de Cardoso, se autorizó la compra de US$ 700.000 en publicidad digital (a las firmas Kirma, Cisneros y Mediamath). En el caso de la primera de esas firmas, de Estonia, nunca se llegó a ejecutar el pago porque el Banco República se vio impedido de hacer el depósito en cumplimiento con los mecanismos antilavado.



Luego, la empresa hizo los trámites para ceder sus derechos a otra compañía de Miami (Sarasota) para cobrar US$ 280.000.



Las derivaciones de la administración de Cardoso como ministro de Turismo, y los vaivenes judiciales en los que ha visto envuelto desde que renunció como ministro y ocupó una banca de diputado, generaron rispideces hacia adentro del partido de la calle Martínez Trueba.



En octubre, el exdirector de la misma cartera, Martín Pérez Banchero -que declaró como testigo en la investigación- afirmó que su partido se había convertido en una “mascota del Partido Nacional”.



Otras fuentes del Partido Colorado consultadas ahora por El País -que pidieron no revelar su identidad- dejaron ver la molestia por la ausencia de pronunciamientos de la comisión, y por su falta de actividad. Una de ellas se preguntaba retóricamente cuándo se iría a reunir la comisión para expedirse sobre Cardoso, y otra señaló que “prácticamente todo el Partido Colorado había ‘festejado’ la resolución judicial”, pero que no había motivos para ese júbilo.



De acuerdo a lo que esta fuente estimó, la Justicia archivó tres causas, pero no todas. Aún falta una de ellas y que -por las partes que están involucradas- “es la más complicada”. Como además también se sigue investigando a los dos funcionarios que Cardoso trajo al ministerio cabe la posibilidad de que se vuelvan a realizar citaciones indagatorias. “El caso no está archivado”, por más que, como muchos en el Partido Colorado, “están convencidos que lo está”, señaló el dirigente, para quien es además “extraño”” que no se convoque a la comisión para tratar el tema. Pues so varios los que admiten que existen diferentes puntos de vista en torno a los eventuales y supuestos deméritos del exministro Cardoso en su gestión.



“Este es un tema pendiente”, redondeó el dirigente.



Denuncias del FA terminan en archivos, dicen en el PC Cuando se conoció la decisión del fiscal Gilberto Rodríguez de archivar la investigación sobre la compra de publicidad por parte del exministro de Turismo Germán Cardoso, el diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini afirmó que se evaluaba apelar dicha resolución. El diputado colorado Felipe Schipani había exigido que el partido de la oposición pidiera disculpa. “No es la primera denuncia que hacen los legisladores del FA que se archiva. Se archivó la del puerto, se archivó la del director de la Granja, Nicolás Chiesa, y ahora esta”, dijo.



Aclaración: En la versión inicial de esta nota se mencionó al subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, como uno de los funcionarios contratados por el exministro Cardoso. Esto es erróneo, por lo cual su nombre ya se quitó del artículo. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.