Caso Astesiano: "Se le metió una víbora en el bolsillo" a Lacalle Pou, dijo Da Silva

"Se le metió una víbora en el bolsillo", señaló este lunes el senador nacionalista Sebastián Da Silva sobre el caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou, que fue imputado tras vincularlo con una red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

"Es un momento en donde agarraron al presidente en falsa escuadra. Ha sido bastante infalible a la hora de responder, de dar la cara, y hasta, naturalmente, el episodio en sí trastoca a cualquier persona que se siente traicionada, y entonces ahí la oposición trata de medrar sobre infalibilidad", remarcó.



En esa línea, señaló que en lo que va del gobierno "ha habido momentos de muchísima más tensión, infinitamente muchísima más tensión, y el presidente ha sido claro; se le metió una víbora en el bolsillo. A todos nos dejó sorprendidos, entonces se aprovechan", en referencia al Frente Amplio.



"¿Es normal? Sí, es normal, ¿se trata de una asociación para delinquir que pone al Uruguay en el ojo de la tormenta internacional? Yo imagino que no, es un guardaespaldas", acotó esta mañana en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).

Da Silva también sostuvo que Uruguay "ha tenido episodios infinitamente más vergonzosos, con jerarcas de verdad, gente que maneja presupuestos, poder, que toma decisiones y el resultado ha sido bochornoso".



"Hoy la consideración internacional de Uruguay está muy elevada: somos una isla de libertad, estabilidad, inversiones, que tiene otros problemas más graves que el tema de Astesiano, que no lo vamos a relativizar", señaló.



"¿Es un error? Sí, es un error, ¿es una traición? Sí, también; ¿hay que investigar? También. No hay dos lecturas", insistió el senador nacionalista. "Los más interesados en que se investigue y salga todo somos nosotros. Este no es un error inocuo. No es el farero de la isla de Flores que está allá...", subrayó.

A Da Silva le recordaron que el presidente había dicho que estaba al tanto de las anotaciones de Astesiano, más de 20, y tras ser consultado sobre si está ahí el error, retrucó: "Es probable. También hay que ver que quien es custodia, patovica o guardaespaldas, es una profesión distinta a un grado 5 de Filosofía. Pero ta, son errores".



"¿Lo afecta al presidente? Sí, obvio que lo afecta, más con el temperamento que tiene Luis, una traición de estas lo afecta", reconoció.