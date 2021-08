El caso Andrade genera un “pase de facturas” en el FA que pega en la Intendencia de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Costa, que es adversario político de Yamandú Orsi, el único cargo que tenía dentro de la Intendencia de Canelones era el de Germán Casaravilla, cesado por contactarse con el senador comunista Óscar Andrade para negociar el pago de una deuda de contribución inmobiliaria. En la interna del Frente Amplio entienden que este cortocircuito está asociado a un viejo “pase de facturas” entre el intendente y el edil.

Si bien cada director cuando asume tiene firmada la carta de renuncia -es decir su lugar está a disposición del intendente- el caso de Casaravilla generó ruido a la interna del Frente Amplio, e idas y vueltas de comunicados con versiones contradictorias sobre lo sucedido.

El intendente explicó a Canal 12 que fue él quien le pidió la renuncia el pasado lunes al titular de la Agencia Tributaria, como informó El Observador. Casaravilla, en una nota que hizo pública ayer, dio otra versión al afirmar que el 4 de agosto y después de recibir una llamada de la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, “en un tono inadecuado e impertinente” (tratándolo de desleal y poco profesional), decidió poner el cargo a disposición de Orsi y pedirle una reunión, que nunca fue concedida.

Al día siguiente cuando Casaravilla se presentó a trabajar le habían retirado sus claves del sistema de gestión de tributos sin darle ninguna explicación. “Me llama (Orsi) y me comunica que, ante un informe de funcionarios, elevado por la directora de Recursos Financieros, iba a tener que aceptar mi renuncia en forma urgente para parar no sé qué embrollo que se había desatado, que después nos reuniríamos”, señaló Casaravilla en un comunicado sobre el diálogo que mantuvo con el intendente. Agregó que después se enteró que Orsi había declarado que él fue removido.

Sobre por qué lo cesaron también hay polémica. Casaravilla aseguró que “no hay irregularidad”, ya que “está escrito en los procedimientos de la agencia que ‘se realizan llamadas telefónicas, así como citaciones solicitando los datos personales para la presentación de la persona (que debe) en nuestra oficina o en el municipio que él indique’”. Amparado por la pandemia, el exjerarca señaló que ante la suspensión de la atención presencial al público fue habilitada la posibilidad de utilizar el correo electrónico para resolver ese tipo de temas. “No hubo maniobras ni arreglos”, acotó.

En tanto, Orsi dijo que “el error fue de la intendencia” y no de Andrade. “La intendencia llama e informa mal, de manera incorrecta, el procedimiento no fue el apropiado y no es el que se acostumbra a hacer”, señaló el intendente en el programa Desayunos Informales.



Pero toda la polémica generada tiene como trasfondo una disputa política entre Orsi y Costa, quien en la pasada elección departamental se postuló para competir con el intendente y luego optó por retirar su candidatura.

“Es un tema de pases de factura a la interna del Frente Amplio”, indicó a El País una fuente política de la coalición en Canelones. Esto, en alusión a que la batalla entre ambos no es nueva y la salida de Casaravilla parece tener un origen “más bien político”.



Costa confirmó a El País que renunció a la candidatura “cuando el FA perdió las elecciones nacionales” para apoyar a Orsi y que lo hizo “sin ningún tipo de condiciones”. “Me bajé por la unidad del FA, no soy rencoroso. Si alguien está haciendo operaciones políticas, no somos nosotros”, señaló.



Además, dijo que pese a haber aportado más del 10% de los votos del Frente en Canelones, no tiene cargos en la comuna. “No tenemos directores generales, megadirectores ni subdirectores. Germán Casaravilla de contador general de la intendencia pasó a la Agencia Tributaria, que es una unidad muy menor ”, subrayó.

Yamandú Orsi en su asunción como intendente de Canelones. Foto: Darwin Borrelli (Archivo)

Costa dijo que si se lo consideraba a Casaravilla como “director político”, la lista 2040 pasa ahora a tener “cero cargo” dentro de la comuna.

Batalla por el sillón.

Según supo El País, la pelea política entre Orsi y Costa es un adelanto de la puja que a la interna del FA se desatará en el Parlamento para elegir al sucesor del intendente. En ese marco, dentro del FA sostienen que Costa busca tener “un alto perfil” para afianzarse como candidato.



“Somos gente de construcción de unidad, no busco perfilismos personales”, aseguró Costa a El País. Consultado sobre la posibilidad de postularse nuevamente a intendente, insistió en que no tiene “apetitos personales” y dijo que no está mirando hacia el año 2025.