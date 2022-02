Casa de Galicia: colorados pidieron a Salinas atender situación de trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud Daniel Salinas recibió este jueves a los diputados colorados Walter Cervini, Nibia Reisch, María Eugenia Roselló y la senadora Carmen Sanguinetti para analizar el borrador del proyecto de ley presentado esta semana por el Ejecutivo que definirá el futuro de la mutualista Casa de Galicia tras el cierre ordenado por la Justicia.

A la salida del encuentro, Reisch indicó en rueda de prensa que el borrador plantea "la distribución de usuarios" de Casa de Galicia. En tanto, desde su partido buscan "agregar un inciso donde se establezca cómo es la transferencia de los trabajadores".

Consideró como "un factor muy importante" el tener en cuenta que los trabajadores "pasen a los otros prestadores de salud en las mismas condiciones que estaban siendo ejercidas en Casa de Galicia".



Consultada sobre si el ministro de Salud aceptó esta iniciativa, la diputada señaló que "es una de las cosas que está en negociación", aunque se ha "contemplado" la fórmula establecida en el año 2001. Allí se indica que cada mutualista absorberá 20 funcionarios por cada 1.000 usuarios que se traspasan desde otro prestador de salud. "El gobierno respalda esta iniciativa en cuanto a la transferencia y mantener esa proporción", dijo.



Reisch también valoró que "tiene que ser una salida que fortalezca el sistema de salud, que contemple lo mejor posible a los funcionarios y trabajadores".



Respecto a si los usuarios van a poder elegir a qué mutualista ir, respondió: "Tenemos que considerar y contemplar el mantener un sistema de salud fuerte. Las resoluciones que se tomen tienen que ser no solo para darle una solución a esta problemática, sino también para contemplar la realidad del sistema todo y que no se tome una decisión que sea solución ahora, pero que más adelante afecte a otro prestador".



En diálogo con El País, la diputada indicó que los usuarios podrán optar en un principio entre las mutualistas Universal, Cudam, Círculo Católico y el Hospital Evangélico, ya que se "cuenta con garantías de que no van a afectar a los demás prestadores".



Se trata de instituciones que cuentan con menos de 100.000 usuarios, no superan el 20% de mayores de 65 años y presentan bajo déficit per cápita, condiciones que fijó el Ministerio de Salud Pública (MSP). La cartera también estableció que la absorción de cada mutualista no podrá superar el equivalente al 15% de sus usuarios.



En esa línea se expresó Sanguinetti, quien remarcó que el gobierno "se está haciendo cargo en una situación excepcional, no deseada", así como "contemplando todas las variables que hay que tener en cuenta". Entre ellas, nombró el porcentaje de afiliados de Casa de Galicia que tienen más de 65 años, una población "que le resulta más cara a las mutualistas".



La senadora también recordó que "cualquiera se puede cambiar a ASSE en cualquier momento" ya que eso "está contemplado hoy". Agregó que pasado el período de 24 meses de la distribución de los usuarios "habrá que ver si seguramente que exista mayor libertad".