Carta de una pasajera desde Australia: "Son un pequeño país con un corazón enorme"

Cuatro días después de que partiera el vuelo humanitario con pasajeros del crucero Greg Mortimer y destino a Melbourne (Australia), continúan los mensajes de agradecimiento al gobierno uruguayo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, publicó a través de su cuenta de Twitter la carta de Margaret, una de los 112 pasajeros que fueron evacuados mediante un corredor humanitario.

"Tendré una deuda de gratitud con usted y su país por el resto de mi vida", indicó la pasajera de ciudadanía australiana. "Ustedes son un pequeño país con un corazón enorme", expresó.

"No encuentro las palabras para expresar mi agradecimiento. Ha demostrado profesionalismo, compasión y humanidad absolutas ante una situación extremadamente compleja", agregó.

A continuación la carta completa:

Estimado ministro Talvi,



Soy una de las pasajeras del Greg Mortimer. Gracias a usted y a su gobierno he regresado a tierras australianas. No encuentro las palabras para expresar mi agradecimiento. Ha demostrado profesionalismo, compasión y humanidad absolutas ante una situación extremadamente compleja.



Tendré una deuda de gratitud con usted y su país por el resto de mi vida. Me encantaría poder tener su dirección de correo electrónico para agradecerle formalmente y el contacto de un diario local para agradecerle al pueblo uruguayo directamente.



Ustedes son un pequeño país con un corazón enorme.



Un afectuoso saludo,



Margaret.