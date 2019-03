Manini Ríos ¿futuro candidato? "Es una carta que yo no descarto", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de ser cesado por el presidente Tabaré Vázquez de su cargo de comandante en jefe del Ejército, Giudo Manini Ríos habló sobre una futura posible candidatura a la presidencia y dijo: "Es una carta que yo no descarto".



"Yo en el futuro si entendiera que el único camino que tengo para cambiar o hacer justicia en algunas disposiciones o algunas leyes que se han votado o se vayan a votar en el futuro que afectan negativamente al Ejército no voy a renunciar a recorrer ningún camino", dijo el comandante en jefe durante una entrevista realizada ayer y emitida este martes en el programa Todo Pasa (Océano).

"Nosotros desde el Ejército mismo hemos tenido preocupación por determinados sectores de la sociedad y si mañana o pasado nos decidiéramos hacer política lo esencial va a ser apuntar a esos sectores que necesitan de políticas concretas que ayuden a sacarlos de la situación donde están", explicó Manini Ríos.

RELACIONADAS Guido Manini Ríos, el líder militar que desafió al presidente Tabaré Vázquez By Guillermo Lorenzo Guido Manini Ríos, el líder militar que desafió al presidente Tabaré Vázquez Guido Manini Ríos, el líder militar que desafió al presidente Tabaré Vázquez

En ese sentido el excomandante en jefe dijo que el comando del Ejército propuso "hace unos años una posibilidad de colaborar a atender a una juventud ociosa, una juventud que no estaba ocupada- ni trabajando ni estudiando-.



"Creemos que el Ejército tiene medios y posibilidades de colaborar en eso", agregó Manini Ríos y dijo que el tema se planteó pero no hubo respuesta. "No se nos ha contestado, no habido aceptación por parte del Poder Ejecutivo

Manini Ríos se reunió esta mañana con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes y se retiró sin hacer declaraciones. En el encuentro se iba a hablar Manini Ríos le iba plantear al jefe de Estado su preocupación por cómo tomará la opinión pública los resultados de los tribunales de honor a nueve altos oficiales, según habían dicho a El País fuentes militares.



Manini Rios se refirió a Cabildo Abierto- Movimiento Social Ariguista que está inscripto en la Corte Electoral y que supone impulsa su candidatura para estas elecciones. De todas formas si el próximo gobierno le ofreciera un cargo, Manini Ríos podría acogerse a la situación de "disponibilidad", prevista en el artículo 96 de la ley 14.157. En su literal C) comprende en tal categoría a los oficiales que "han sido designados por el Poder Ejecutivo para desempeñar cargo político no elegible".