Carrera respondió luego de que Bianchi lo llamara "miserable": "Es una bajeza"

El legislador frenteamplista Charles Carrera le respondió a la también legisladora Graciela Bianchi, luego de que lo llamara "miserable" y "aprendiz de tupamaro" por la relación que realizó entre el asesinato de un hombre y la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Yo no soy de contestar bajezas y esa es una bajeza, es un agravio de la senadora. En realidad me parece que no se puede ni contestar, porque es una bajeza", expresó Carrera al ser consultado por 970 Noticias (Radio Universal).



Con respecto a la vinculación entre el asesinato del hombre que recibió un disparo de su vecino y la LUC, el senador indicó: "Consideramos que a partir de la ley se da un mensaje equivocado a la población de que ciertas situaciones van a estar amparadas por la norma y en realidad eso después no ocurre".



"La legítima defensa, que es un instituto que defiendo, antes estaba bien regulado, con la versión original, y con estas modificaciones introduce ciertos errores de apreciación por parte de las personas que pueden dar lugar a este tipo de situaciones", expresó.



Por otra parte, el legislador opinó que "la seguridad pública no es una prioridad para esta administración". En ese sentido, expresó: "Una cosa es en el discurso, otra es en los hechos".



"El Ministerio del Interior sufrió un recorte en el presupuesto nacional de alrededor de $ 1300.000.000 y no se ha adquirido nueva tecnología. Por ejemplo, se ha dicho que se habilitó a contratar 2.000 nuevos funcionarios y en realidad eso no está financiado. Se habilitó a construir nuevos establecimientos carcelarios y eso no está financiado y el trabajador policial no está siendo protegido desde el punto de vista social y salarial", expresó.