Carrera: "Lacalle Pou deslizó una de sus improvisadas propuestas a las que nos tiene acostumbrados"

El senador del MPP y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, le respondió al precandidato blanco Luis Lacalle Pou sobre la propuesta de imponer la custodia en casos de violencia de género al agresor y no a la víctima.

“No me queda claro que quien deba ser custodiado sea la victima”, dijo el precandidato blanco en gira en Treinta y Tres y agregó que el sistema tal como está planteado hoy limita las libertades de la víctima y es necesario darlo vuelta. “Hay que vigilar al victimario, no a la victima. Vigilemos al que amenaza y no al amenazado". Lacalle Pou aclaró a El País que la modificación se puede hacer a través de un decreto.

En un posteo de Facebook, Carrera escribió que Lacalle Pou "deslizó una de sus improvisadas propuestas a las que nos tiene acostumbrados". "Impresiona nuevamente con su nivel de desconocimiento de un tema harto sensible para la sociedad uruguaya. Pues solo desconociendo sobre el punto se puede proponer una vigilancia sobre el ofensor demostrando una absoluta ignorancia de lo que significa la protección a las víctimas.Es que precisamente, las custodias son una herramienta de protección para quien está en riesgo. Ese carácter de sobreprotección a la que se somete a una víctima, es una medida extrema que pretende garantizar su seguridad ante el riesgo de sufrir una agresión por parte de un ofensor; pero esa sobreprotección debe ser transitoria, volcando todo el peso de la ley al responsable del riesgo que sufre la víctima" agregó.

Carrera agregó que la medida actual, de custodiar a la víctima "no trata de limitarle su libertad (...) sino de asegurar su integridad poniendo un resguardo custodial que impida cualquier agresión. Y siempre entendiendo que son medidas que deben ser transitorias, hasta tanto se neutralice la acción del ofensor".

"Si el nivel de peligrosidad que ostenta el ofensor es tal que merece la asignación de medidas de custodia personal para la víctima, ¿no será que ese ofensor merece ser privado de su libertad en resguardo de esa protección que merece la víctima? (...) Lamentablemente existe un gran desconocimiento de estos temas de violencia de género, y ya se están disponiendo custodia para los ofensores, en lo que consideramos un tratamiento equivocado por parte de la Justicia. Debemos propiciar la creación de juzgados especializados que trabajen acertadamente estos problemas" continuó Carrera en su argumentación.

"Si queremos resultados diferentes debemos hacer cosas que no se hicieron hasta ahora, y eso que en este tema vaya si hemos sido innovadores incorporando tecnologías como las tobilleras, pero los recursos son finitos porque se transforman muchas veces en la única opción y los casos se prolongan en el tiempo, a veces hasta más de 2 años. Por eso es que se necesitan muchos más recursos y modificar ciertos encares, pero sin caer en el SIMPLISMO. Por respeto a las víctimas, exigimos NO hablar con liviandad al tratar temas tan dolorosos como la violencia de género, que impactan y destrozan vidas y son la base de la violencia en nuestra sociedad y en el desarrollo de nuestros niños", agregó el senador del MPP.



El sábado, un hombre de 57 años asesinó a Marisa Severo Núñez de 47 años de 40 puñaladas en la vía pública en Artigas. El 24 de junio Marisa había hecho la denuncia contra su pareja por violencia de género. Tenía una restricción en su contra y hoy cumple con prisión preventiva.



Pocos días antes, en Montevideo, un hombre asesinó a su expareja, al novio de ella y luego se quitó la vida. Miriam Sosa Focco tenía 39 años y vivía en el barrio Capra. El asesino tenía orden de restricción y varias denuncias de violencia en su contra pero no respetó las medidas cautelares en varias oportunidades. Se conoció una grabación que Miriam Sosa registró en su celular y luego envió por WhatsApp a un amigo, en la que reclamaba mayor protección policial. Menos de 24 horas antes de haber sido asesinada, Sosa había ido a la sede judicial para ampliar una denuncia contra su expareja. En lo que va del 2019, 11 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer.