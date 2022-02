Carrera a Heber: uso de camioneta que fue de "Betito" Suárez es una "clara violación a la normativa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Charles Carrera, senador frenteamplista y exsecretario general de Secretaria del Ministerio del Interior durante la administración de Eduardo Bonomi, apuntó contra la resolución del ministro Luis Alberto Heber de utilizar una camioneta que perteneció al delincuente "Betito" Suárez, dejando de utilizar vehículos blindados.

Carrera destacó a través de su cuenta de Twitter que la definición del actual secretario de Estado es "una clara violación a la normativa vigente y a la finalidad que deben tener los bienes decomisados".

En esa línea, sostuvo que es una "espantosa señal pública que hace parte de la cultura narco", y enfatizó que lo incautado y decomisado a narcotraficantes "debe ir a remate". Los recaudado, consideró, "debe servir para la ejecución de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad".

En una clara violación a la normativa vigente y a la finalidad que deben tener los bienes decomisados, el ministro Heber utiliza un Audi que le pertenecía a un delincuente (abro hilo).https://t.co/iltnrmzPlO — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) February 11, 2022

Aludiendo a los argumentos que se indicaron desde Interior de por qué este cambio, que dijeron las fuentes a El País ocurrió hace unas dos semanas, Carrera expresó: "No se ahorra usando el auto de un narco, sino derivando el producto de su valor al destino que marca la ley".



Además, el senador informó que hace dos días realizó junto a los senadores también opositores Liliam Kechichian y Mario Bergara un pedido de acceso a la información pública a Presidencia para conocer detalles de la Junta Nacional de Drogas (JND).



Solicitaron las actas de la JND con resoluciones que "justifiquen" adquisiciones del año 2020. Se trata de cuatro vehículos y "fondos para compra de equipamiento tecnológico" por un monto de US$ 99.000 que solicitó Interior. Además, piden conocer la resolución en torno a "mobiliario y equipamiento" que pidió la Secretaría Nacional de Drogas (SND), por un valor de US$ 10.000.



"Exigimos transparencia del gobierno haciendo públicas las actas de la JND. Y en particular, que cumpla con su deber de informar el destino de todos los bienes decomisados", remarcó Carrera.