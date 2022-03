Fue una carrera cabeza a cabeza, igual que en el balotaje de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se trató de una “carrera” similar a la del balotaje de 2019. En aquella ocasión, los periodistas acreditados en la sala de cómputos de la Corte Electoral observaron la “arremetida” del candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, mientras se procesaban los votos de los circuitos de Montevideo y Canelones -lo que sin embargo no le alcanzó para ganar. Un rato antes, el entonces candidato de la coalición de gobierno, Luis Lacalle Pou, había logrado una cómoda ventaja con los sufragios del interior del país.

Ayer ocurrió algo similar en el mismo lugar, que funciona en un centro de UTE en la Aguada. Todos los periodistas acreditados observaron un cabeza a cabeza entre el No a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el Sí a la anulación de esas normas.

Otra vez quedó en evidencia la división entre Montevideo y el interior profundo.

Anodina

Durante el día, antes que se supiera sobre la estrechez de los resultados, fue una elección gris, sin grandes estridencias. Lo más llamativo fue un votante que intentó sufragar con un disfraz de dinosaurio en Durazno. Quiso salirse de la idiosincracia uruguaya, pero terminó mal. “Intentamos hacer algo diferente en este momento de votación”, relató el joven.



Las costumbres uruguayas pudieron más. No le permitieron votar porque no se le veía la cara. El joven intentó zafar y mostró que su rostro era visible a través del disfraz. “No puede votar”, le espetó el encargado de la mesa.

Finalmente el joven se fue a cambiarse a su casa. Luego dijo: “El dinosaurio no pudo estar, voy a votar yo como persona”.



Los otros sucesos también fueron parte de nuestra cultura cívica. Que Lucía Topolansky agarró dos sobres a la hora de votar. Que Luis Lacalle Pou se comió un cordero con los García. Y que José Mujica le dio maíz a las gallinas antes de ir rumbo a la mesa que le correspondía.



La elección fue tan cordial que no hubo ninguna denuncia de violación de la veda, dijo a El País el director de la Corte Electoral, José Garchitorena. “La elección se hizo con total normalidad. La participación de los ciudadanos fue del entorno de un 85%. Un porcentaje similar a las elecciones municipales de 2020”, agregó el jerarca.

En los 7.060 circuitos se logró armar las mesas de votaciones sin grandes dificultades.

Final emotivo

A las 20 horas de la víspera comenzaron a llegar los datos de todo el país a la sala de cómputos, dirigida por el integrante del Equipo de Desarrollo de la Corte Electoral, Julio Di Pino.



Media hora más tarde, cuando apenas se habían relevado el 7% de los 2.684.131 habilitados para votar, el Sí superaba en Montevideo al No por 1.000 votos. Mientras que en departamentos del interior como por ejemplo Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera y Artigas la diferencia a favor del No duplicaba y hasta triplicaba al Sí en ese momento.

El flujo de datos desde los circuitos de Montevideo y del interior llegaban sin cesar. Algunos, de escasos votantes, enviaron los datos muy pronto y otros demoran en función de la cantidad de sufragantes.



A partir de las 21 horas el ritmo de entrega de datos se hizo más rápido. Veinte minutos más tarde, la “carrera” entre el Sí y el No se hizo evidente. En ese momento, el No tenía una cómoda ventaja: llevaba unos 50.000 votos de “distancia”. Los departamentos del interior con menos votantes tenían un elevado porcentaje de votos escrutados, mientras que comenzaban a procesarse los datos de Montevideo y Canelones. A las 21:21 horas, el Sí superó al No en Paysandú y se consolidó en Montevideo y Canelones.



A las 22:05 horas, la diferencia entre el No y el Sí fue de 25.363 cuando ya se habían relevado el 89% de los sufragios. Segundos más tarde los circuitos de Montevideo y Canelones achicaron esa diferencia a 20.000 votos pero no fue suficiente. Restaban 25.446 votos anulados que se sumaron al No. En ese momento comenzaron los festejos.