Carolina Cosse, Yamandú Orsi y una carrera por la candidatura del Frente Amplio para las elecciones de 2024

Carolina Cosse jugó todas sus fichas a un presidenciable que no ganó la elección del Frente Amplio. En Canelones, el sector de Yamandú Orsi (MPP) se posicionó detrás del Partido Comunista. Tras las internas, los dos intendentes tienen el desafío de fortalecerse si quieren confirmarse como las figuras de recambio de la izquierda de cara a 2024.

Este año se visualiza como bisagra para el Frente Amplio. Es que además del desafío inmediato del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), la oposición busca abrir una nueva etapa de reafirmación de liderazgos que finalmente reemplacen a los históricos (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori), algo que pese a que se intentó no se concretó en 2019.



Si bien quedan dos años por delante para la campaña, Orsi reconoció esta semana en su audición semanal que “existe la oportunidad y la chance” de ser precandidato. Pero también advirtió que va a “pasar mucha agua” de aquí a 2024..

De hecho, si se confirma la tendencia del escrutinio en Canelones, el sector del intendente quedará detrás de los comunistas. El revés electoral en su propio bastión era algo que no se esperaba en la previa de la elección por ser el mujiquismo la primera fuerza desde hace años en el departamento. Fuentes del FA reconocieron que esto puede representar un “punto débil” de cara a la conformación de su candidatura.



¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tiene Orsi? En el entorno del intendente tienen claro que hay varios pasos por recorrer y distintas canchas para jugar, y una de ellas es la interna del Frente Amplio.

El mapa de alianzas todavía está verde en la oposición. Los distintos sectores esperan el resultado final de las internas para empezar a moverse luego de que quede establecida la nueva correlación de fuerzas, donde el Partido Comunista se quedará con el liderazgo.



De todos modos, cada vez gana más espacio la instalación de tres grandes bloques: la lista 1001 (PCU y aliados), el MPP, y el espacio progresista seregnista, que reúne tanto a Fuerza Renovadora, como a Asamblea Uruguay y al sector del exdirector de la OPP, Álvaro García (Plataforma).



Fuentes del FA consultados por El País indicaron que hay una evidente “sintonía” entre el MPP y parte del bloque liderado por el senador de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, por lo que es esperable una alianza a futuro. La buena relación entre el legislador y exdirector del Banco Central con Mujica se remonta a varios años atrás.

La gran incógnita es qué hará el Partido Comunista de cara a la próxima elección. Si bien Cosse apoyó la candidatura de Civila, que perdió con el presidente electo del FA Fernando Pereira, su vínculo con los comunistas se mantiene. Esto es así porque su sector (La Amplia) llevó a varios de sus integrantes -encabezados por la senadora Silvia Nane- en la lista 1001.



Tras las internas, Cosse deberá esforzarse por mantener un buen vínculo con el Partido Comunista si quiere lanzarse como candidata. Sin embargo, eso no le será suficiente, como tampoco la alianza construida con el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande.



La intendenta de Montevideo tendrá que lograr respaldos en sectores moderados si lo que busca es llegar a la presidencia. Esto, hasta ahora no lo pudo hacer ya que desde sus inicios estuvo identificada con los grupos más hacia la izquierda dentro de la coalición. Primero con el MPP, luego con el PCU y por último con el ala más ortodoxa del Partido Socialista liderada por Civila.

Por su parte, Orsi en los últimos años ha logrado desprenderse del MPP y se muestra como una figura más independiente, con opiniones propias que muchas veces no coinciden con la de su sector.



En este 2022, Orsi buscará también apuntalar su discurso pendular con el objetivo de captar los votos de centro que perdió el Frente Amplio. En el MPP promueven el crecimiento y asumen que el intendente puede captar un perfil de votante más moderado y también del interior, dijeron las fuentes de esa agrupación.



El gran desafío de Orsi sigue siendo su desembarco en Montevideo, aunque según las fuentes del MPP esto será recién en caso de concretarse su salida de la intendencia para hacer campaña. Otro capítulo aparte supone el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, donde Cosse y Orsi se han movido diferente.



La relación de Orsi con el presidente Luis Lacalle Pou quedó tensa luego de las idas y vueltas por el fideicomiso que ediles blancos y colorados no le votaron, y asimismo tanto en el MPP como en la comuna canaria advierten que desde Torre Ejecutiva le tienden la mano a Cosse con mayor frecuencia.

En materia departamental, aunque el fideicomiso siempre está sobre la mesa, Orsi va a ir en 2022 por mecanismos de financiamiento más chicos que no precisen votos de la oposición y le aseguren capacidad de mostrar obras. En tanto, Cosse apeló a Lacalle Pou para que los ediles blancos le voten un préstamo del BID de US$ 70 millones. Los ediles se negaron y pidieron que lo renegocie.

Factor Pereira

En las internas, el presidente electo del FA no fue apoyado por Cosse, pero sí por Orsi, con quien compartió recorridas por el interior.



Allegados a Orsi destacaron que fue el único de los tres intendentes del FA que apoyó la candidatura de Pereira. Y, ante eso, buscarán “capitalizar” la cercanía con apariciones conjuntas en el marco de la campaña por la LUC.



Pese a que no fue apoyado por Cosse, Pereira ya dio señales de apertura hacia ambos intendentes. “Cosse ya estuvo en mi casa, estuvimos conversando. Hay muchas cosas que el presidente del FA tiene que saber de lo que pasa en el gobierno del departamento más grande del Uruguay en términos de habitantes”, dijo Pereira a El País.



El presidente electo del FA aclaró que no va a “tomar partido” ni por Orsi ni por Cosse, y tampoco por otros que puedan surgir. “Hay más de dos candidatos: uno levanta la cabeza y ve tres o cuatro, después si se presentan o no es otra historia”, finalizó Pereira.

