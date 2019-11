Carolina Cosse: "No expresarse sobre el video de Manini no hiere la veda; hiere a la democracia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exprecandidata presidencial por el Frente Amplio Carolina Cosse votó este domingo en el Colegio Monte VI en el barrio Pocitos de Montevideo. En esta instancia, la dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) reclamó que el sistema político “reaccione” al video difundido por el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en el que exhorta a los miembros de las Fuerzas Armadas a no votar la fórmula oficialista de Daniel Martínez y Graciela Villar.

“No mañana. Ayer. Hoy. Acá hay veda de proselitismo, pero no hay veda de la ética ni de los principios de la democracia. No expresarse sobre el video no hiere la veda; hiere a la democracia”, dijo a Telemundo.

Por el video, Cosse entiende que el excomandante de las FF.AA. admite que su partido es militar, “cosa que había negado hasta ahora”.

“Es lamentable el video”, afirmó.

Respecto a los resultados de esta elección presidencial, dijo: “No va a pasar que de un día para el otro se pierda el grado inversor porque hemos construido estabilidad. En una región complicada Uruguay es y debe seguir siendo un faro de esperanza".