"No vamos a hacer una carnicería por la integración de la fórmula", dijo Andrade

Óscar Andrade, exprecandidato por el Frente Amplio, se reunió este lunes con Daniel Martínez un día después de que saliera ganador con un 41,9% en su partido.



Tras el encuentro, Andrade indicó en rueda de prensa que todavía no se definió el nombre de la persona que integrará la fórmula presidencial junto con Martínez, si bien "hay una cantidad de compañeras que pueden integrar la fórmula".

"Nosotros no vamos a hacer una carnicería por la integración de la fórmula", aseguró Andrade y explicó que el objetivo de discutir los nombres para la candidatura a la vicepresidencia es encontrar un nombre para "salir fortalecidos".



Con respecto a la también ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse, Andrade consideró que es una de las que está en carrera para ocupar ese lugar.

"Quedó bastante clara la posición de Carolina de que ella entiende que tiene que ser la que integre la fórmula", indicó Andrade y opinó que tiene la capacidad para integrar la fórmula. "Lo que hay que ver después es si además logra tener los respaldos que se necesitan", agregó.



"No tengo reparos en que sea Carolina, pero no quiero poner la carreta delante de los bueyes. Si nos miramos el ombligo no vamos a construir", opinó el tercero en las internas.

Tras una reunión este lunes con el expresidente José Mujica, Martínez indicó sobre Cosse: “La veo como una posibilidad, como a otras personas, otros compañeros”.



En la noche del domingo, luego de conocidos los resultados que dieron a Martínez ganador de la interna del FA, Cosse había dicho que la fórmula debería salir de los cuatro precandidatos del oficialismo y ser paritaria. Ella es la única mujer dentro de ese grupo.