“No me ofrecieron posibilidad de enterrarlo”: el relato de Asiaín por proyecto sobre hijos nacidos sin vida

Desde hace varios meses las senadoras Carmen Asiaín, del Partido Nacional y Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, trabajan en un proyecto de ley para consagrar el derecho de los padres de ver, saludar e inhumar a sus hijos nacidos sin vida.

En una sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado que tuvo lugar el 16 de junio, se mencionó la idea de convocar al ministro de Salud, Daniel Salinas, para darle tratamiento al tema y a otras autoridades.



"Preparé algo para presentar hoy, pero es simplemente un relato", expresó la senadora Asiaín, quien acto seguido contó en primera persona su experiencia.



"Yo perdí mi primer embarazo. Era muy joven. Fue por parto. No sufrí ninguna lesión, fue una infección, pero fue de cuatro meses y fue como un parto. Me lo trajeron para que lo viera. También tenía un nombre. Pero nunca me ofrecieron la posibilidad de enterrarlo. Yo estaba en shock. No pedí, como hizo la mujer del relato, pero siempre me quedé con esa necesidad", expresó la legisladora en base a la versión taquigráfica de la sesión.



Asiaín contó además que cuando iba a plantear la realización del proyecto, supo que la senadora Sanguinetti también estaba trabajando en esa misma línea junto con su equipo.



"En la medida en que yo estaba trabajando con esto –no sé si a la señora senadora Sanguinetti le pasó lo mismo– y después que presentamos el proyecto de ley, se me acercó mucha gente. Me decían que les había pasado lo mismo", dijo.



"En mi caso personal, no habría querido hacer nada, pero en otros casos, sí. Es este hecho de no poder cerrar la posibilidad", expresó durante la sesión.

La ley N° 19.628 de Creación del Marco Normativo Relativo a la Expedición de Certificados de Defunción, explicaron las senadoras en su exposición de motivos, "prohíbe la inhumación o la cremación de cadáveres sin la correspondiente presentación del certificado de defunción firmado por un médico". En tanto, el decreto N°267/019 reconoce el certificado a partir de las 20 semanas de gestación o en casos en el que el feto pese más de 500 gramos (si la edad gestacional no puede ser determinable).



Para las senadoras "son muchos los casos de madres y padres que necesitan (…) dar un cierre a la muerte de su hijo mediante alguna forma de sepultura, inhumación o cremación" y, a su vez, "los últimos avances de la medicina han hecho posible que bebés nacidos de 400 gramos sean viables", continúa la exposición de motivos.



Por eso, el proyecto de ley que se está analizando en comisión plantea el "reconocimiento del derecho de los progenitores que así lo deseen, a inhumar a sus hijos nacidos sin vida, así como a registrar su defunción en el Registro de Estado Civil, la posibilidad de registrar el nombre y habilitar así la inhumación".



El proyecto plantea ampliar la legislación actual y permitir que ese derecho esté disponible para todos los progenitores de los hijos nacidos sin vida, según el artículo 1 del proyecto de ley.