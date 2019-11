¿Quién es Carlos Techera, el exmarino que amenazó a Vázquez y puede ser imputado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo no quiero ser Bolsonaro, soy peor que Bolsonaro y conmigo no hay trato”, dijo el 11 de diciembre del año pasado Carlos Techera en una entrevista en el programa Desayunos Informales de canal 12. Militar retirado, Techera fue presentado ese día como precandidato a presidente del Partido Nacional.

Es de esos entrevistados polémicos, de los que rinden para los parámetros televisivos. Aquella entrevista duró más de 20 minutos y Techera, de hablar nervioso, no paró de disparar frases explosivas. “La delincuencia tiene dos caminos conmigo”, dijo el hombre, vestido de saco, camisa y corbata. “O va a la cárcel o se va a hablar con el de arriba”, afirmó y señaló al cielo. “Así, simple, sencillo”.



La carrera presidencial en el Partido Nacional nunca llegó a formalizarse y su agrupación, llamada Nuevo Wilsonismo, no fue aprobada. Unas semanas después, Techera presentaría un nuevo partido ante la Corte Electoral, pero allí también tuvo problemas con sus socios, lo que terminó en conflictos y denuncias.

Su nombre volvió a aparecer en los medios hace unos días, cuando se viralizó un video -uno de los tantos que sube a sus redes sociales- en el que amenaza al presidente Tabaré Vázquez y al candidato frenteamplista Daniel Martínez.



El caso llegó esta semana a la fiscalía luego de que la bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia penal formal a raíz de ese video.



La Policía llegó ayer a Salinas, Canelones, donde vive Techera. Los agentes policiales se dirigieron a la casa del exmilitar con una orden de allanamiento y otra de detención, dispuesta por el fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez.



Pérez entiende que hay elementos suficientes para iniciar una investigación y tiene hasta la mañana de este viernes para fijar una audiencia y luego determinar si pide que lo imputen por haber cometido un delito o si lo libera.

Armada Nacional.

¿Quién es este hombre que amenazó al presidente? Nació en Montevideo pero vivió en Rocha mucho tiempo.



Fue marinero 10 años, en dos períodos distintos. Estuvo cinco años, se fue de la Armada y al tiempo volvió. Estuvo cinco años más y le dieron de baja en 2006, dijeron a El País fuentes oficiales. Le dieron de baja por “faltar a listas”, esto es, no presentarse a la unidad por más del tiempo habilitado, siempre según las fuentes oficiales.



A fines del año pasado lanzó su carrera política en el Partido Nacional, pero duró poco. “Yo creo que molestaba en el Partido Nacional”, dijo Techera a principios de año al programa Santo y seña de canal 4.



Allí criticó la “tibieza” del entonces precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. En un video que subió hace poco a su perfil de Facebook, también fue muy duro con el futuro presidente. Lo llamó “alcahuete de Vázquez” y dijo que no “dice la verdad” sobre los problemas del país, entre otros insultos y ataques.

Carlos Techera. Foto: Captura.

En diciembre abandonó el Partido Nacional y el 21 de enero creó el Partido de Todos, que llegó a ser habilitado por la Corte Electoral y del cual él era el secretario.



En los documentos que el partido presentó, se definía como “un colectivo muy diverso, que ha sido discriminado por otros partidos, por su clase económica, educativa, pensamiento, raza y/o género”.

Pero hubo problemas. María Mautone, una exdirigente colorada que era la presidenta del nuevo partido, le dio la baja a los pocos días porque él “pedía plata a todo el mundo” a nombre de la agrupación, según dijo a El País.



“Cuando él se enteró que le dimos la baja, comenzó con las amenazas”, afirmó Mautone. Y el 6 de febrero amenazó al presidente de la República en un video, según la expresidenta del partido. “Dijo que lo iban a ir a buscar a una bolsa negra”, indicó Mautone, quien lo denunció ante asuntos internos del Ministerio del Interior y también ante la fiscalía.



Mautone comunicó a la Corte Electoral la baja del partido porque Techera “hacía atentado contra la democracia al nombre del Partido de Todos”.



Techera aún administra una página web del partido donde sube contenidos y, por ejemplo, allí se pueden ver las entrevistas que le han hecho en diferentes medios.



Después de aquellas denuncias, Mautone asegura que Techera la amenazó y le envió un audio en el que decía que le “iba a juntar la cabeza con los pies”. Hace unos meses Santo y Seña divulgó una grabación con la amenaza a la mujer. Allí dice, entre otras cosas, que tiene “amigos malandros” que le deben “muchos favores”: por ejemplo, “amigos en el Chuy” que por 500 reales “son capaces de cualquier cosa”. Y concluye: “No sé si fui claro pero la próxima pueden aparecer en la ruta con la boca llena de hormigas”.



Mautone tuvo protección policial y hoy dice que espera la resolución de esa investigación, que se suma a la que se inició ayer por la nueva amenaza al presidente.

Una llamada a Manini Ríos para entrar a Cabildo Abierto Tras haber fracasado el intento de hacer carrera política en el Partido Nacional primero y en el nuevo Partido de Todos después, Carlos Techera intentó acercarse este año a Guido Manini Ríos, el líder y entonces precandidato a presidente de Cabildo Abierto. “Tuve una charla con el general por teléfono y me dijo que en dos semanas me iban a llamar para una reunión”, contó Techera en una entrevista en el programa Santo y seña de canal 4. Pero la llamada nunca llegó, según indicó el militar retirado.

“Me equivoqué; soy muy reaccionario”

En una entrevista en radio Universal, Carlos Techera admitió que se equivocó con la amenaza al presidente Tabaré Vázquez y que no tiene excusas. “Lo que yo digo, está mal también, eso no se puede decir (…) Me equivoqué y lo estoy reconociendo. ¿Qué más van a querer hacer conmigo? ¿Una carnicería?”, preguntó el hombre.



“Yo lo que soy es muy reaccionario. Soy muy calentón. Me arrepiento de lo que dije, de la forma que lo dije”, señaló el militar retirado.



El video comienza así: “Se quejan en el Frente Amplio porque Manini Ríos hizo un video. Bueno, yo voy a subir más la vara a ver si se quejan conmigo y aparte le voy a dar una advertencia y yo no estoy jugando. Si alguno cree que yo soy un loco o soy un bocón y estoy jugando, hagan la prueba. No me cuesta nada levantar el teléfono y hacer una llamada”.



Y agrega: “Les voy a decir algo a los líderes del Frente Amplio, y háganlo viral este video. Si ustedes cometen el error, el mínimo error, de atentar o contra la seguridad de (Luis) Lacalle Pou, o contra las instituciones de la patria o contra la Constitución de la República por perder las elecciones, ustedes no van a tener la misma suerte del 73 (por el año en que se realizó el golpe de Estado). Y me voy a sacar los lentes para que me vean bien la cara. Vázquez, la quedan todos”, expresó.



Consultado en radio Universal sobre qué significa “la quedan todos”, dijo: “Pueden ir presos, lo que sea, pero yo no dije matar. Cada uno interpreta lo que quiere”.