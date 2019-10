Carlos Moreira renuncia al Partido Nacional y a su candidatura al Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, anunció su renuncia al Partido Nacional y a su candidatura al Senado.

En una carta enviada al directorio blanco, explicó que su decisión es para "no afectar el resultado electoral". "La escasez de tiempo me pone en la difícil situación de tener que optar entre defender mi honor o permitir que se afecte el resultado electoral y el destino de la Patria", agrega la misiva a la que accedió El País.

"Ha tomado estado público una grabación que me incrimina y que pretende arrojar sombra sobre mi conducta, con la intención evidente de perjudicarme a mí y al Partido al que he servido durante toda mi vida", comienza la carta de Moreira.



En otra parte, lamenta "enterarse por la prensa, que el Comité de Ética se ha pronunciado" sin otorgarle el derecho de defensa, "y sin poder indagar a quien habría grabado y adulterado los audios publicados".



Moreira explicó que "para no causar daños a mi partido, manifiesto desde ya, que renuncio a mi condición de candidato al Senado de la República y a la condición de integrante del Partido Nacional, no así a mi condición de blanco de la cual me honro".

En otro pasaje de la carta, Moreira recuerda que la Fiscalía tomó cartas en el asunto, por lo que confía "en que pronto quedará demostrada mi inocencia y la responsabilidad de quienes están detrás de la maniobra".



"No obstante, con la mayor convicción rechazo cualquier responsabilidad que se me quiera imputar, siendo la causa de esta renuncia, únicamente, impedir que este hecho afecte el resultado electoral".

Carta Carlos Moreira by ElPaisUy on Scribd

Conferencia.

Moreira dio una conferencia de prensa ayer en la que aseguró que "no hay abuso de poder en absoluto porque no se dio nada a cambio" y agregó que en el audio divulgado está “hablando jocosamente” con su interlocutora “habida cuenta de esa relación sentimental”.



Consultado acerca de si renunciará a su cargo de intendente, Moreira respondió: “No, ¿por qué voy a renunciar?”. “Renunciar a la intendencia ni que hablar”, añadió.



El intendente de Colonia también se mostró dolido con el senador Jorge Larrañaga quien lo desvinculó del sector Alianza Nacional: “He sido el hombre más leal a él en momentos en que su grupo amenazó con desintegrarse”.