Moreira vuelve al Partido Nacional: "Siempre me he sentido profundamente blanco"

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, anunció este miércoles su regreso al Partido Nacional. En octubre de 2019, mientras era el jerarca del gobierno departamental, había renunciado al partido tras la viralización de unos audios donde mantenía una conversación con la edila María José García.

"Estamos muy contentos con esta decisión que tomó el Directorio del Partido Nacional (de aceptarlo de nuevo en sus filas), al que dejé de pertenecer porque renuncié, pero siempre me he sentido profundamente blanco, y lo he hecho en innumerables oportunidades", dijo en una conferencia de prensa.

"Mi corazón y espíritu están identificados con el Partido Nacional. Me siento hoy muy honrado y muy contento". Además, "quiero de corazón reintegrarme a mi vieja colectividad política a la cual nunca sentí que dejé de pertenecer".



Por otra parte, habló sobre los audios se que viralizaron en 2019: "La justicia dictaminó en cuatro oportunidades exonerarme de toda responsabilidad".



En la conversación privada que se viralizó, Moreira parecía insinuarle a una edila que, a cambio de relaciones sexuales, estaba dispuesto a extender una pasantía.



En mayo, la fiscal de Colonia Eliana Travers archivó la última indagatoria que estaba pendiente. Ediles del Frente Amplio habían presentado en febrero de 2020 una denuncia que apuntaba a presuntas irregularidades en el sistema de pasantías de la comuna.



Travers no encontró “elementos objetivos suficientes” como para avanzar en la investigación, y descartó que hubiera “una maniobra delictiva” por parte de Moreira “en el sistema de pasantías”, según surge del dictamen fiscal.