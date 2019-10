Carlos Moreira declara hoy ante la fiscal de Colonia por los audios

El escándalo de los audios sigue siendo tema de debate en el final de la campaña electoral. En la mañana de hoy el intendente de Colonia, Carlos Moreira, deberá presentarse ante la fiscal Eliana Travers, para dar explicaciones sobre los eventuales efectos legales que podrían revelar los audios. Fue el propio fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien remitió los polémicos audios a la Fiscalía Departamental de Colonia.

Ayer cientos de simpatizantes de Moreira se manifestaron en su apoyo frente a la sede de la Intendencia de Colonia. Entre ellos había dirigentes locales de todos los sectores del Partido Nacional. Tras viralizarse los audios, Moreira fue expulsado del sector Alianza Nacional y su caso pasó al Comité de Ética del Partido Nacional, que recomendó “censurar” al intendente. Finalmente, Moreira renuncia al Partido Nacional y a asumir una banca en el Senado por Alianza Nacional.

El jefe comunal coloniense apareció anoche entre el público visiblemente emocionado y rodeado de sus dos hijos. Micrófono en mano, anunció que trabajará para que el Partido Nacional gane las elecciones y que tiene previsto culminar su carrera política como intendente de Colonia.



Además, se refirió a los audios en los que aparentemente pide favores sexuales a la edila María José García Vera a cambio de la extensión de una pasantía hasta septiembre para la pareja de la mujer. “Vamos a desentrañar esta madeja vidriosa y al final la verdad quedará de manifiesto y la Justicia uruguaya, en la cual yo confío, va a demostrar que es una patraña. Se ha afectado mi honor, el de mi familia, mis afectos y mis amigos y de todos ustedes que son parte de mi vida”, dijo Moreira.

La movilización comenzó cerca de las 20, después de que la bancada de ediles del Frente Amplio fracasara en su intento de impulsar un juicio político contra Moreira. Para eso debía reunirse la Junta Departamental y aprobar la solicitud.



Se precisaban 11 votos para iniciar el pedido de juicio, que el Frente los tenía, a los que se sumó el único edil colorado. Sin embargo, los 18 ediles blancos bloquearon la sesión. En base a un acuerdo interno, resolvieron no presentarse y así postergaron el tratamiento del tema.

Enojados por la falta de quórum, los ediles del Frente Amplio se retiraron de sala aplaudiendo y gritando consignas. Anunciaron que mantienen su intención de volver a citar al plenario de la Junta a fin de iniciar los trámites para el juicio político del jefe comunal.



Al mismo tiempo se conocía un comunicado de la lista 12404, firmado por el suplente del intendente, el excolorado Napoleón Gardiol, y el candidato a diputado Ricardo Planchón, director de Juventud de la Intendencia, repartición que maneja las pasantías junto a un consejo de referentes de los centros educativos.

En la declaración, Gardiol y Planchón dicen que desean “trasmitir su malestar y su más enérgico rechazo a formas de hacer política que no van en la dirección correcta de nuestro proceder”, en referencia al comportamiento de Moreira.

Ambos dirigentes no integran el sector de Moreira y concurren a la elección del domingo con una lista propia a la diputación. En la interna nacionalista se apuntaba a ellos como responsables de la difusión de los audios.

Más renuncias.

Ayer también se conoció un comunicado firmado por el exdirector de Turismo de Colonia, Andrés Sobrero. Se trata de otro exdirigente colorado que se integró al sector de Moreira, y es la actual pareja de la edila García.



“Ante los hechos de pública notoriedad y las infundadas atribuciones que se hacen hacia mi persona, he comunicado en el día de la fecha a los Sres. Ricardo Planchón y Napoleón Gardiol mi desvinculación de su sector, hasta tanto se conozca la verdad en el ámbito natural que corresponde”, escribió el exdirector Sobrero.

Sobre el final de la noche de ayer se conoció también la renuncia al sector de Planchón de la edila García.



“Ante los hechos ocurridos y el feroz ataque de diferentes sectores políticos, he decidido comunicar a los líderes de la lista 12404, Sr. Ricardo Planchón y Napoleón Gardiol mi desvinculación de su agrupación política, la cual es totalmente ajena a las maliciosas atribuciones que se realizan con una clara intencionalidad política, hasta que se conozca la realidad de lo sucedido en los ámbitos que por derecho corresponden”, redactó García.



Pro Moreira.

En tanto, los ediles de la lista 904 del Partido Nacional, que lidera Moreira, llamaron a conferencia de prensa para dar a conocer su apoyo al jefe comunal. La edila Isabella Rosselli leyó la declaración. Dijo que la bancada “declara el total apoyo político y personal” a Moreira, “como persona, líder político e intendente de Colonia”. Además, resaltaron la acción de Moreira “de anteponer los intereses del Partido Nacional por encima de los suyos propios, pensando como siempre en lo general, por encima de lo personal”.



Por otro lado, solicitaron que Moreira “continúe con sus funciones como intendente de Colonia haciendo de este departamento el mejor del país, con sus obras y acciones”. Asimismo, “repudian” la “manipulación y tergiversación como forma de ataque a la reputación de una persona que siempre actuó con dignidad y honestidad”, y anunciaron que iniciarán “las acciones para determinar cómo se planificaron y ejecutaron estas maniobras”.

“Se hizo lo que debía hacerse”

El intendente Carlos Moreira no está dispuesto a renunciar a su cargo de jefe comunal del departamento de Colonia y así lo hizo saber anoche en la explanada de la Intendencia local ante cientos de adherentes.



En la jornada de ayer los referentes blancos prefirieron no fijar posición sobre la salida del cargo del intendente. El candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que “no corresponde opinar”. “Lo que nosotros debíamos hacer en este caso lo hicimos, lo hicimos rápido, lo hicimos de acuerdo a nuestro leal saber y entender, y dicho sea de paso, lo hicimos bien”, dijo Lacalle Pou.



En tanto, Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional dijo en Carve: “Eso va por cuenta del intendente de Colonia, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”, aseguró.



La Federación de Municipales divulgó un comunicado en el que criticó al intendente de Colonia. El sindicato recordó que “desde hace muchos años (…) ha realizado denuncias en cuanto a las condiciones laborales en las distintas intendencias, donde los intendentes/as de turno se comportan como señores/as feudales, no respetando normas y leyes nacionales existentes, en nombre de la autonomía municipal, actuando con total impunidad”.