Carlos Iafigliola, el líder de “la barra del 0% aborto”

Hay encuestas que ni siquiera lo toman en cuenta. En otras, lo posicionan quinto en la interna del Partido Nacional. Carlos Iafigliola sabe que sus chances en la elección de este domingo son acotadas y que tiene un presupuesto mucho más bajo que los demás, pero igual decidió dar la batalla.

El precandidato financió la campaña de su bolsillo y con la ayuda de sus militantes. Entre todos juntaron mes a mes para cubrir los costos del local de Avenida Italia e Hipólito Irigoyen, que oficia de sede. Su principal sostén son su esposa y sus hijas, que lo acompañaron durante estos meses.

“En el interior saben que no voy con la billetera gorda sino al revés. Me quedo en casas de familia o donde pueda. En Rivera, la otra vez me consiguieron una pensión y me quedé ahí”, contó a El Observador.

Y aunque al principio le “amargó” que los sondeos no lo consideraran, con el correr de los meses cambió su actitud. Aprovechando el 0% en las encuestas, afirma que integra la “barra del 0% aborto, ideología de género y delincuencia”.

Los pronósticos bajos no lo amedrentaron y decidió mantener su precandidatura hasta el final. Según él, lo hace porque el resto de los competidores nacionalistas no lo representan al 100%.

Iafigliola se define a sí mismo como “socialcristiano, nacionalista y popular”. El precandidato impulsa una recolección de firmas para derogar la ley integral para personas trans, que fue aprobada el año pasado por el Parlamento.

Tampoco está de acuerdo con la despenalización del aborto y, en entrevista con El País, reconoció que perdió “algún militante” a raíz de esta postura: “En las cuestiones que me importan, que tienen que ver con valores, en eso soy un hombre conservador”.

Austeridad y religión

Nombre: Carlos Iafigliola.



Edad: 55 años.



Otros datos: Es fundador de la Corriente Social Cristiana.