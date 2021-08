Cardoso tras renuncia: "Acá hay una gran campaña de enchastre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex ministro de Turismo Germán Cardoso consideró que hay "una gran campaña de enchastre" por parte de la oposición y aseguró que tiene "absoluta tranquilidad de conciencia de haber actuado al amparo de lo que marcan las normas".

Es por esto, explicó, que tras su reincorporación al Parlamento le solicitó a la presidencia de la Cámara de Diputados la conformación de una comisión preinvestigadora "que esclarezca la metodología y los contratos" que se hicieron con diversos medios "en la organización de eventos por parte del Ministerio de Turismo desde el año 2010" y hasta el final de su gestión, indicó este martes en rueda de prensa.



"Para ser bien claros, acá tengo la más absoluta tranquilidad de conciencia de haber actuado al amparo de lo que marcan las normas. La metodología usada es la misma que utilizaban los gobiernos anteriores y por lo tanto es imprescindible, sin hacer acusaciones a priori, esclarecer debidamente cómo han sido los procedimientos en mi administración y en la anterior", indicó.



Carodoso indicó que es de su "interés" que se conforme la comisión "para que analice todos los expedientes". "Yo entiendo el juego político de la oposición cuál es, pero más allá del juego está el honor de las personas", expresó.



El ex ministro expresó que es necesario tener en cuenta la situación que se vivió en el sector por el cierre de fronteras como medida para evitar el aumento de contagios de coronavirus. "Hicimos un enorme esfuerzo con el Ministerio de Economía", expresó.



"Yo no soy un dirigente político que llegué por la ventana, ni por capricho, fui legitimado durante cuatro elecciones, hoy es a donde me vuelvo a reincorporar, a dar las explicaciones que tengo que dar, pero sobre todo a clarificar. Acá hay una gran campaña de enchastre y siendo la responsabilidad y la fortaleza moral por mi familia, por mis padres que los tengo, por mi hija y por mi honor mismo y la responsabilidad que le debo rendir a las personas que me han votado durante cuatro períodos legislativos", expresó.

Este martes la bancada de diputados del Frente Amplio presentó una solicitud ante la presidencia de la Cámara de Representantes para que se cree una comisión investigadora por "graves hechos" e "irregularidades en la gestión" del exministro.



El diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini, fue el miembro denunciante y estuvo acompañado por el coordinador de la bancada, Carlos Varela.