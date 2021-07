Cardoso sobre investigación de Jutep: "Quien nada tiene para esconder nada tiene para defender"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, aseguró este jueves que "quien nada tiene para esconder, nada tiene para defender". Lo dijo luego de que se supiera que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) iniciará una investigación sobre los contactos telefónicos que mantuvo con el ahora excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado.

"Ahora surgió una denuncia anónima. Parece que más que un problema en sí, hay una motivación política de fondo", indicó el jerarca durante una rueda de prensa en Florida, donde realizó una recorrida por distintos puntos turísticos.



Carodoso aseguró que está "muy tranquilo" y recordó que el fiscal Jorge Vaz, quien llevó adelante el caso en el que surgieron las llamadas que lo vinculan al jerarca policial, dijo que no había ningún hecho de apariencia delictiva que ameritara una investigación al respecto.

"La propia Jutep, que tiene un miembro del Frente Amplio, se pronunció por unanimidad la semana pasada. Analizó la situación y concluyó que no había mérito para llevar adelante ninguna investigación", dijo el ministro y agregó que lo mismo ocurrió en el caso del fiscal de Corte, Jorge Vázquez.



Además, Cardoso recordó que cuenta con el apoyo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou y del gobierno en general, así como con el respaldo del Partido Colorado. "Y créanme que de la inmensa mayoría de la sociedad de este país también", aseveró.



Consultado sobre si este hecho puede implicar una "mancha" en su expediente, Cardoso respondió: "¿A usted le parece que hacer bien mi trabajo es una mancha? Yo creo que no", dijo y agregó: "Que se investigue lo que haya que investigar, creo que es una oportunidad".

En los distintos diálogos que fueron escuchados por la Justicia en el marco de la investigación al ex jerarca policial, el secretario de Estado le solicitó favores de distinta índole. Desde averiguar si se había realizado una espirometría, hasta conocer el resultado de incautaciones de vehículos o acelerar el trámite de una denuncia presentada por una conocida.



Desde un principio, el fiscal de la causa, Jorge Vaz, informó que Cardoso no formaba parte de su indagatoria porque hasta el momento no había mérito para imputarle delitos. "Sí se denota que tenían una relación de amistad, Cardoso le pedía que realizara determinadas diligencias, nada ilegal, temas particulares", dijo el fiscal el 16 de junio, tras la la audiencia de formalización.