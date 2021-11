Cardoso: “Que alguien venga y me diga en la cara que me quedé con un peso ajeno”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la última sesión de la comisión investigadora sobre las compras realizadas por el Ministerio de Turismo entre 2010 y 2021, el exsecretario de Estado Germán Cardoso apuntó contra los legisladores frenteamplistas que promovieron la investigación parlamentaria sobre lo ocurrido durante su gestión.

“En primer lugar, quiero decir que me voy con la tranquilidad de haber fundamentado absolutamente todo lo que se me preguntó en la comisión investigadora”, dijo Cardoso en rueda de prensa. “Es bueno que la gente sepa el enorme daño personal y familiar que he vivido con este circo que se ha montado; las infamias constantes que han dicho algunos legisladores como Gustavo Olmos y Eduardo Antonini han afectado mi salud”, agregó el hoy diputado colorado, banca que asumió a mediados de agosto luego de renunciar al ministerio por la polémica generada por las compras directas de publicidad.



Para el exministro, que en este ámbito fue denunciado pero también denunciante de presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio de Turismo durante las administraciones frenteamplistas, él fue víctima de declaraciones públicas que buscaron dañar su “honorabilidad” y su “buen nombre”, porque no se encontró "evidencia de nada”. Y declaró: “En los expedientes no hay nada que esté fuera del marco regulatorio del Estado. Nada. Transparencia total. Que alguien venga y me diga en la cara que me quedé con un peso ajeno. No puede”.



Por lo que, en su opinión, todo el trabajo de la comisión investigadora, que funcionó durante casi dos meses, se basó en “trascendidos de prensa, en declaraciones políticas mezquinas y malintencionadas de legisladores que ni los propios frenteamplistas los tenían como relevantes o de grandes connotaciones, y no han hecho otra cosa que aprovechar una situación de estas características para salir a la palestra pública”.



“Yo dejé el ministerio con mucha tristeza y con mucho dolor —continuó—, porque entendí que no podía tener de rehén en una situación absolutamente politizada ni a la coalición de gobierno ni podía perjudicar, como se estaba queriendo perjudicar, al Partido Colorado”.



Sobre el final de una declaración que duró poco más de dos minutos, el diputado sostuvo que a su entender "quedó demostrado que aquí no se cometió ningún delito, que aquí no hay dolo", y que en contrapartida "sí quedó demostrado que los dineros públicos se manejaron con prudencia, algo que no tuvo la administración del Frente Amplio”.



Remató su discurso con esta frase: “Al Ministerio de Turismo vine a cortar algunos privilegios y me lo cobraron muy caro”.