Cardoso anunció que Roque Baudean es el director Nacional de Turismo tras reunión con Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, informó este martes en rueda de prensa en Torre Ejecutiva tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou que Roque Baudean, hasta ahora director de Turismo de Colonia, fue designado director Nacional de Turismo tras el cese de Martín Pérez Banchero.

"Es una persona en la cual tenemos muchísimas expectativas, que ha hecho una brillante gestión transformando un destino turístico como era Colonia que no recibía practicamente turismo interno", dijo el secretario de Estado sobre Baudean.



"Es de nuestra responsabilidad preparar el equipo, que trabaje aggiornadamente, que estemos todos alineados en lo que se viene por delante", agregó.

El jerarca removido había denunciado que el ministro ordenó la ejecución de varias compras directas en el último tiempo. Pérez Banchero expresó que fue "echado" porque se negó a realizar compras directas, mientras que el ministro aseguró que aceptó la renuncia del director por tener “más de 100 expedientes atrasados”, entre otras críticas.



Consultado sobre el pedido de convencionales colorados para que la Comisión de Ética partidaria investigue las conductas de Cardoso y Pérez Banchero, el ministro respondió: "Me parece correcto y va a ser una esclarecedora oportunidad de dejar las cosas en su sitio. Así como le he presentado la documentación pertinente al presidente (Luis Lacalle Pou) hoy y ha quedado claro todo el proceso, haremos lo mismo donde tengamos que hacerlo".



Consultado sobre si se siente respaldado por Lacalle Pou y su partido, dijo: "Por supuesto que sí. He traído el expediente aquí, como lo he mostrado. He puesto en conocimiento del presidente porque creo que tenía que saber cuáles son los procesos y vamos a seguir trabajando".