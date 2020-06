Carballo molesto por visita de Lacalle Pou al Parlamento: "Fue a presionar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Felipe Carballo, diputado de la lista 711 del Frente Amplio, se mostró molesto por la visita de la semana pasada del presidente Luis Lacalle Pou al Parlamento para presenciar la interpelación a cuatro de sus ministros por la segunda plata de UPM y la discusión sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). "No tengo ningún tipo de dudas, fue a presionar", dijo.

"Me pareció mal y me preocupa", remarcó este martes en "Desayunos informales" (Canal 12) sobre la visita del mandatario. Señaló que La presencia del presidente en las barras del Parlamento "sin duda afecta la separación de poderes" y remarcó que "los diputados no vamos a la Torre Ejecutiva a sentarnos al lado del Consejo de Ministros".



"Hay que ser cuidadoso con este tipo de instrumentos, hay que ser cuidadoso con la separación de poderes, hay que ser cuidadoso de las instituciones de nuestro país", subrayó.



Sobre la LUC, aprobada el sábado en la Cámara de Senadores, y que ingresó ayer de tarde a la Cámara de Diputados, dijo: "Creemos que es una ley que no reúne aspectos constitucionales porque reúne muchos temas. Los votos ya los tienen. Entendemos que de urgente, para las necesidades que tienen la gente, no tiene. Es una ley urgente para el Gobierno para intentar sostener su acuerdo de coalición".

"Hay algunos aspectos en el Senado que se votaron. La postura del Frente Amplio fue de rechazo. Por suerte estoy en la Cámara de Diputados y estoy en contra de todos los artículos de la ley. Si fuera por mí, no voto ninguno de los artículos. Creo que están todos encadenados y responden a una lógica que defiende los intereses del capital", sostuvo.



"Es un acuerdo esta LUC que estaba planteada en la campaña electoral, pero el contenido no se dijo entonces. Esta será como la quinta versión de la LUC. Lo que quedó demostrado es que muchas de las cosas que están, no estaban en el acuerdo de la coalición porque nunca estuvieron encima de la mesa. Creo que es el artículo 388 que dice que protegerán los derechos de los trabajadores, pero en el mismo habilita rompehuelgas. Tengo claro que lo que se busca con esto es la creación de sindicatos amarillos", añadió.



Carballo precisó que "dentro de esta ley no hay nada planteado a la realidad que estamos viviendo". "Una cosa era antes de la pandemia y otra cuando tenemos una emergencia sanitaria. Hay un conjunto de realidades a las que no les han dado importancia. ¿Los trabajadores en seguro de paro volverán a su trabajo? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Con los jubilados y pensionistas?", cuestionó.



"Es una ley que de urgente no tiene nada, donde no se ven reflejadas las necesidades de la gente. Se le da una luz verde a la Policía y militares. Hay un conjunto de elementos que no son representativos de gran parte de la población. La metodología utilizada no es buena", finalizó.