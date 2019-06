"Capaz era una carta de despedida", dijo Sartori sobre misiva de Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer domingo el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga escribió una dura carta dirigida a Juan Sartori en donde le solicitó que pidiera disculpas por las "promesas demagógicas" que ha hecho. Además le dijo que no usara al Partido Nacional ni al país como “mesas de ruleta para su diversión”.

En declaraciones recogidas por radio Uruguay, el empresario le contestó a Larrañaga e indicó: "Me han hablado de una carta muy dura, capaz era una carta de despedida pude ser algo así, no sé, hay candidaturas que cada vez están creciendo más y otras que no están creciendo tanto".



"Yo desde el principio de esta campaña nunca he hablado mal de un compañero del Partido Nacional así que voy a seguir con esa línea", consideró Sartori, que se encuentra envuelto en críticas por la campaña que presentó la semana pasada sobre su programa "Medicfarma" en la que prometió acceso a los medicamentos gratis para los jubilados.

"Yo creo que hay que parar de analizar los movimientos o las críticas con una vista electoral y hay que empezar a trabajar con la gente, a resolver los problemas de la gente. A mí me preocupa más el desempleo, la inseguridad que qué piensa de mí uno u otro candidato", consideró el empresario.

Sartori dijo que él realiza propuestas y los demás hablan de él. "Al final es lo único que pasa en esta campaña y por eso debe ser que la gente cada vez apoya más mi candidatura, mi campaña porque realmente es una nueva manera de hacer política diferente", indicó Sartori y agregó: "Los únicos legítimos para decidir quién va a ser el candidato único en nuestro partido va a ser la gente el 30 de junio".

"Yo prefiero estar como estoy hoy con una aprobación creciente de la gente, porque vamos a resolver sus problemas, y menos aprobación del sistema político donde muchos hablan por ambiciones personales frustradas o desde sus rencores personales", sentenció