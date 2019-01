Caos en sector de los peligrosos en Comcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades del Ministerio del Interior aseguraron al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que se reforzará rápidamente la guardia policial en los módulos más conflictivos del Comcar luego de que un informe periodístico de Radio Sarandí mostrara imágenes de duros enfrentamientos con "cortes" entre reclusos de ese establecimiento. De todas formas, Petit aseguró que el problema allí es estructural y se ha agravado recientemente más allá de mejoras parciales que reconoce.

"El Comcar es un penal que es inmanejable en su magnitud. Es imposible para un director conocer a 3.700 reclusos, que además van cambiando. Los módulos 10 y 11 son más grandes, el doble o el triple, que algunas cárceles departamentales. El 8 es tres veces la cárcel de San José. Sin una reingeniería, el Comcar es imposible de gestionar", dijo Petit a El País.

Agregó que en los módulos 8, 11 y 3 hay muy pocas actividades educativas y de capacitación y que el 10, donde hay reclusos considerados peligrosos, que había comenzado a mejorar, "se está empezando a hundir". "No me canso de decir que hay mucha gente tratando de hacer cosas, muchos funcionarios buenos dando educación física, enseñando a leer, no hay apatía, pero hay un problema de logística y de recursos. El Comcar es muy estratégico porque tiene el 30 y algo por ciento de los presos del país", agregó.

El periodista Gabriel Pereyra informó ayer en Radio Sarandí que hay un deterioro en las condiciones de algunos módulos del Comcar y, como ejemplo, señaló que hay dos policías para custodiar a 549 presos en el módulo 10. Los presos de este módulo, agregó, atacan con frecuencia a los del 11 que electrificaron las rejas como forma de defensa. Pereyra divulgó imágenes de enfrentamientos entre presos con "cortes" tanto en el interior como fuera de la cárcel. Y mencionó que hay presos en el Comcar que llegan a estar tres meses sin salir de su celda.

Petit estima que, "el tema central sigue siendo la pasta base" que "genera ruptura familiar, hijos que venden las cosas de los padres para comprar, ajustes de cuentas y enfrentamientos adentro y fuera de la cárcel". Para Petit, todo pasa por encarar la rehabilitación de los presos con adicciones. "Si no encaramos, es golpear a la víbora en la cola y no en la cabeza. Quien está bajo el influjo de la pasta base en dos, tres años, va a salir y va a ser peor. Seguramente no todos son rehabilitables pero si hacemos los deberes, va a bajar la violencia", consideró. Y también opinó que muchos reclusos no deberían estar presos sino realizando tareas comunitarias.

Petit también señaló que en cárceles como Libertad no hay hacinamiento pero hay sectores donde los presos no tienen actividades y eso también genera una situación peligrosa.

En noviembre de 2018 Petit presentó al Parlamento un informe sobre la situación en el módulo 8 del Comcar. "Se relevaron 294 personas que no tienen una cama para dormir en el Módulo 8, haciéndolo sobre el piso en un colchón, o sobre improvisados cartones, o incluso en fabricaciones caseras de los propios internos. En todos los sectores hay un hacinamiento muy crítico, no solo por la sobrepoblación sino también por el régimen de encierro permanente en celda que predomina en el módulo", informó Petit que irá hoy al Comcar para relevar la situación.

"El panorama de las celdas es muy deprimente. Si bien se supone que todos los días las puertas se abren para retirar la basura, en la práctica eso no ocurre. El resultado es que la comida es entregada a los internos a través del pasa platos, sirviéndose de una olla a los "tupper" de plástico de los internos sin que se abra la puerta. A su vez, la basura es tirada por un ventanuco que tienen todas las celdas en el fondo, sobre lo que originariamente era un duchero. Toda la basura cae en corredores que separan las hileras de celdas, los que son limpiados diariamente por una cuadrilla dada la gran cantidad de basura que allí se concentra. Esos corredores tienen también desagües y cables y cuerdas que cuelgan desde los ventanucos de las celdas y se observa claramente la plaga de roedores existentes. (...) En las celdas no se ven materiales o útiles de estudio, trabajo, actividad lúdica, lectura o uso positivo del tiempo ocioso", agregaba.