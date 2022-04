"Estaba cantado", "van a venir otras cosas" y precio diferencial de supergás : Mujica apuntó contra el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica sostuvo en las últimas horas que "estaba cantado" el ajuste de combustibles que regirá desde este viernes, advirtió que "van a venir otras cosas" y planteó subsidiar el supergás para los usuarios con salarios más sumergidos.

En una rueda de prensa consignada por 970 Noticias (Radio Universal), el expresidente dijo sobre los ajustes que definió el Ejecutivo, que son menores a lo que indica el informe de Ursea: "Qué quiere que le diga, que lo aplaudo? No tengo nada que decir, estaba cantado que después de que pasara esto nos iban a...".

Mujica consideró que "van a venir otras cosas", aunque no precisó qué medidas. "Hay un fenómeno de inflación mundial en la economía norteamericana que está repercutiendo en todas partes, entre ellas acá", dijo.



"Dentro de las políticas para mitigar, si el gas tiene que subir a alguien que gana $ 20.000 - $ 25.000 habría que cobrárselo distinto. Ahora, el que gana bien, que lo pague", expresó en referencia al ajuste de $3 por kilo de supergás que rige desde mañana.



Dio un paso más sobre esta iniciativa, al asegurar que "aunque parezca mentira" al tener "los salarios registrados por todas partes, eso es posible a través de las tarjetas".



"Si abolimos eso no podemos dar el subsidio discriminado a los que lo merecen", expresó en alusión a las críticas desde el oficialismo cuando era oposición respecto al sistema de inclusión financiera que instalaron los gobiernos del Frente Amplio.



"Esto es una trampa. No le puedo pedir al gobierno que haga un subsidio generalizado porque no le da la nafta", manifestó sobre la posibilidad de aplicar una medida generalizada.



Además, apuntó contra las declaraciones que hizo el oficialismo respecto al precio de los combustibles en este período de gobierno durante las presidenciales de 2019. "En la campaña electoral parece que se calienta el pico y se dicen cosas que después la realidad no...".