“Está cantado” que ocurrirá un atentado en el país, dice Manini

El terrorismo puede golpear en territorio uruguayo. Eso cree el candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “Lo que buscan los terroristas es difusión mediática y les da lo mismo atentar en Francia o en su embajada en Montevideo. Es una irresponsabilidad no tomar este tema con la seriedad que se merece”, dijo el excomandante del Ejército en la primera de una serie de conferencias con los candidatos presidenciales, convocada por la organización judía B’nai B’rith.

En la noche del martes 13 le tocó a Manini. Desde el público le plantearon que durante los actos de recordación del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, se supo que la organización terrorista chií Hezbolá opera con comodidad en América del Sur con apoyo de Venezuela y Cuba. En tal sentido, se le preguntó si le preocupa la posibilidad de que el continente pueda recibir un ataque de estos grupos.



“Montevideo y Uruguay no están fuera de los objetivos terroristas, como antes no estuvo Buenos Aires por dos veces. Los terroristas actúan donde es menos complicado y si en Uruguay es fácil, está cantado que van a actuar”, afirmó Manini Ríos.



Acto seguido el candidato recordó que en noviembre de 2018 el Parlamento aprobó una ley que otorga participación a los militares en la custodia de las fronteras.

“Toda la línea de frontera es muy porosa, se sabe que es un colador, hay puentes hechos por particulares. Increíblemente, después de nueve meses de aprobada la ley todavía no fue reglamentada. Ahora se habla de llevar drones, todos sabemos que esos aparatos a veces no actúan ante dificultades meteorológicas, por lo que no sería tan efectivo como tener presencia de militares en el terreno”, afirmó el candidato de Cabildo Abierto.



La norma fue elaborada y aprobada entre marzo y octubre de 2018, mientras Manini ocupaba la máxima jerarquía en el Ejército. Posteriormente, pasó al Poder Ejecutivo para su reglamentación, etapa que aún no ha culminado.



“Yo creo que hay algo de confiarse en que en Uruguay no va a pasar lo que vemos que pasa en todo el mundo. Estoy convencido de que si Uruguay da más facilidades, vamos a tener un atentado en el país en algún momento. Hay que tomar todas las medidas, para empezar hay que reglamentar esa ley”, dijo.



Lecciones.

En el marco de las preguntas del público, Manini Ríos fue consultado sobre el resultado de las elecciones en Argentina y sus efectos en Uruguay. El candidato señaló que se trata de una nueva “complicación” para la región. Al respecto, advirtió que Uruguay “no va a escapar de los efectos económicos” que está produciendo el triunfo de la fórmula de Alberto y Cristina Fernández.



En tal sentido, llamó a “extraer experiencia de lo que ha pasado en Argentina y que el pueblo uruguayo elija el 27 de octubre a quien implemente políticas que vayan a fondo en el control con la investigación de la corrupción y lleve presos de inmediato a quienes han cometido actos de corrupción en los últimos tiempos”.



El sindicalismo y su crecimiento político fue otro de los asuntos por los que fue consultado el excomandante. Al respecto, destacó que en su gobierno va a desarrollar “la revolución de la aplicación en serio de la Constitución”. Mencionó que en la carta magna “están establecidos los tres poderes clásicos y no dice nada sobre algún poder sindical que condicione al resto”. Y agregó: “No vamos a permitir que un poder paralelo nos condicione las políticas que aplicaremos. El poder sindical tendrá su ámbito, que es el de defender al trabajador. Vamos a reglamentar el derecho de huelga”.



El alto costo de los impuestos uruguayos no faltó a la cita. Para el candidato de Cabildo Abierto es necesario poner el foco en los gastos innecesarios del Estado y en particular apuntar a culminar el próximo período de gobierno con un déficit fiscal del 2%. Prometió rebajar el 50% del IASS y llevar el IRPF a la renta neta y sacarlo de la renta bruta como es ahora.



“Hablamos de reducir el costo del Estado mediante reformas y reducciones. Hay mal gasto, desprolijidad. Hay empresas públicas que tienen cinco directores y pueden trabajar con tres. Vamos a reducir los salarios de los cargos gerenciales, para pagar como el Estado pobre que tenemos”, afirmó.