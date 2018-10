Candidaturas: MPP no insistirá más con Mujica

José Mujica le hizo saber a su "barra" que no será precandidato en las próximas elecciones internas y esta vez convenció a los dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), que no le volverán a pedir que asuma esa responsabilidad.

En una comisión política del MPP realizada días atrás y de la que participaron la vicepresidenta Lucía Topolansky y los intendentes Yamandú Orsi y Aníbal Pereyra y el ministro Eduardo Bonomi, Mujica dejó en claro que no aceptaría nuevamente el desafío. Mencionó, como tantas otras veces, la limitante de su edad y la estructura de liderazgos con que cuenta el sector y en la cual entiende se debe dar el recambio generacional, contaron a El País participantes del encuentro.

Esta vez sus palabras fueron categóricas y el mensaje llegó a su núcleo duro: los viejos militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). "Vine a despedirme (…) Díganles que duerman tranquilos, yo voy a gozar de mi ancianidad", dijo el exmandatario en el acto tupamaro del pasado viernes. Allí se convencieron del todo.

El diputado Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que "Mujica ya ha dicho de manera insistente que no será candidato y hay que hacerle caso a Pepe en el sentido de escuchar los argumentos que nos da". "Seguir insistiendo con una candidatura, cuando nos está dando sobrados argumentos no corresponde. No es que el MPP lo descarta (a Mujica como candidato). Es que no corresponde que se le siga insistiendo con esa idea cuando lo ha dicho de varias maneras", señaló.

En diálogo con Informativo Sarandí, Sánchez dijo que él daba por descartado a Mujica como candidato, y remarcó que el MPP no presentará un candidato propio para las elecciones y si él tiene que elegir candidato apuesta sus fichas a Cosse.

Por su parte, el senador Charles Carrera (MPP) dijo a El País que "no se insistirá con Mujica". "Ya dijo Pepe que no quiere ser candidato y tenemos que respetarlo, igualmente él seguirá militando", afirmó.

En este escenario, Sánchez señaló que el Congreso debe avalar a todos los candidatos "en igualdad de condiciones". En ese marco, el sector "no tiene necesidad de marcar votos por una preferencia", sino impulsar una moción para que los cuatro candidatos presentados (Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara) sean habilitados.

"Esta decisión de las candidaturas no la tenemos por qué tomar ahora, la podemos tratar después del Congreso. Esta decisión la vamos a tomar en una Dirección Nacional", señaló Sánchez en referencia al próximo sábado 20.

Señales.

Sánchez dijo que la principal prioridad del MPP se centra en lo programático y en la necesidad "de resolver los problemas de los uruguayos hoy". "Por eso decimos que no podemos hacer más de lo mismo y hay que construir nuevas herramientas y nuevas propuestas y estamos jerarquizando eso, no las candidaturas", señaló el diputado del MPP. Agregó que lo más importante para el sector pasa por "generar las condiciones" para que el Frente puede llegar a la contienda electoral "lo mejor posible". "Para nosotros juega mucho y es lo que jerarquizamos por todas las cosas. Por eso creemos que el Frente debe dar señales claras de unidad e innovación", añadió Sánchez.

El diputado del MPP admitió que preocupa que las encuestas están marcando una intención de votos baja para el Frente Amplio. "El Frente tiene que plantearse recuperar un conjunto de dirigentes que son frenteamplistas y hoy están dudando, pero no se han pasado a los partidos tradicionales. Esa gente está esperando señales del Frente y por eso no priorizamos la batalla interna de candidatos", argumentó.

Martínez contra la "campaña sucia"

El intendente de Montevideo y precandidato presidencial Daniel Martínez fue recibido ayer por la cúpula del Frente Líber Seregni, que hizo público su respaldo rumbo a las elecciones del 2019.

El primero en hacer uso de la palabra fue el ministro de Economía Danilo Astori, que oficializó el respaldo resuelto hace unos días por Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y Alianza Progresista. "Ya habíamos compartido esta noticia y ahora queríamos dar este mensaje a la ciudadanía uruguaya y por eso es que lo hemos invitado al compañero a visitar esta sede y comenzar a intercambiar algunas impresiones del traba-jo a futuro", señaló el ministro Astori.

En un breve discurso, Martínez reivindicó la figura del general Líber Seregni, como "el máximo referente" del Frente Amplio. "La sociedad uruguaya requiere dar un salto en calidad en el debate político. Debatir ideas y propuestas, saber que tiene que haber autocrítica y reconocimiento de los errores", afirmó.

"No vamos a entrar en la guerra sucia", aseguró el intendente al referirse al uso de cuentas falsas en Twitter que difunden información que no es real acerca de él.

Martínez dijo que se mantendrá en su cargo de jefe comunal hasta que lo permita la Constitución. Por lo que se espera que pida licencia tres meses antes de la instancia electoral y que renuncie solo si es electo. Se espera que su comando de campaña se instale después del 1° de diciembre y se integrará por los sectores que apoyan la candidatura del intendente.

En tanto, ayer Astori consideró que el sector Banderas de Líber —que formaba parte del Frente Líber Seregni— se auto-excluyó al definir sin ningún tipo de consulta previa el apoyo a la candidatura de Mario Bergara, el expresidente del Banco Central.