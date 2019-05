Candidatos oficialistas cruzan a la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrade fue el más crítico, al referirse al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien según dijo recientemente cuestionó el clientelismo del Mides. “Hay que mandarle el libro de la Oficina de Servicio Civil para que lea que el clientelismo más repugnante del país lo encuentra en las intendencias del Partido Nacional”, afirmó.

También se refirió a Guido Manini Ríos, como el que “promueve la lógica del odio a los inmigrantes”. “La campaña electoral empieza a demostrar a la derecha tal cual es, aparecen las críticas a los sindicatos y a las políticas sociales”.



El precandidato Daniel Martínez dijo que “hacen cola hombres y mujeres políticas, y organizaciones sociales, para pegarle al gobierno y convencer a la gente de que está todo horrible y todo mal”. Dentro de los logros de la gestión incluyó la creación de 300.000 puestos de trabajo, y manifestó su preocupación por los 42.000 puestos de trabajo perdidos. “Vamos a ganar porque no le prometemos espejitos a la gente vendiendo cosas imposibles”, acotó.



Por otro lado, Martínez destacó la unidad del Frente Amplio. “Los candidatos no nos peleamos, no nos insultamos. Desafío a que otro partido haga lo que hace el FA”, afirmó en referencia a la oposición.



Por su parte, Cosse se refirió a un “cruce de caminos” en el que se encuentra Uruguay. “Se puede retroceder o seguir avanzando en el marco de la convivencia, de la solidaridad”, afirmó. Llamó a “tomar la autopista y cambiar de carril”.



“¿Somos política o gestión? Nos quieren hacer caer en una contradicción. Somos política y somos gestión. ¿Se acuerdan cuando querían vender Antel? Decían que Antel estaba mal gestionada (…) Pusimos a Uruguay liderando las telecomunicaciones”, afirmó Cosse. Llamó a no entrar en una contradicción entre empleo y tecnología y aprovechó para cuestionar: “Obvio que te quedás sin trabajo si gana la derecha, porque va a ser un sálvese quien pueda”.



De todos modos, indicó que ve dificultades en materia de seguridad: “Tenemos que ser firmes en defender a la gente, pero no militarizar y no aprovecharnos de las preocupaciones de la gente”.



El último en hacer el discurso fue Bergara, quien le habló a los frenteamplistas desencantados: “Necesitamos a un frenteamplista, un voto”. Aunque defendió los logros de los gobiernos del Frente, reconoció que “hay cosas por hacer”. De todos modos, dijo que “está claro que no hay ninguna propuesta de la derecha que pueda hacer mejor las cosas que el Frente Amplio, ni en educación, ni en seguridad, ni en empleo, ni en vivienda”, concluyó.