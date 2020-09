Candidatos del FA en Rocha capitalizan la visita de Lacalle Pou al departamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una madre les explicaba a sus hijos cómo tomar el celular para fotografiarse con el presidente Luis Lacalle Pou. Dos abuelas discutían qué candidato era el mejor, y un grupo de funcionarios de la salud reubicaba un cartel en el que se leían reclamos presupuestales para el Centro Auxiliar de Chuy.

Escoltado por una caravana de automóviles que con bocinas y banderas de Uruguay anunciaban su paso por cada ciudad, el presidente Lacalle Pou se llevó toda la atención ayer al interrumpir su agenda en Montevideo y trasladarse a Rocha.



La escena se repetía una y otra vez. En ciudad de Rocha, Lascano y Chuy, decenas de vecinos -algunos incluso con cartas y regalos en sus manos- esperaban su turno para fotografiarse con el mandatario. El helicóptero que lo trasladaba de una a otra ciudad se robó parte del protagonismo, incluso el de algún adulto que intentó disimular su sorpresa.

Foto: Fernando Ponzetto

Pero la llegada del presidente al Rocha no ocurrió en cualquier momento, se dio a menos de dos semanas de las elecciones departamentales en las que blancos y frenteamplistas buscan quedarse con el sillón municipal. De hecho, su arribo al departamento tras su reciente visita a Salto, también sucede en medio de cuestionamientos en filas coloradas y en la oposición con respecto al rol que está adoptando en plena campaña.



Sin embargo, este reclamo pareció haber quedado de lado ayer en Rocha, dado que los tres candidatos del Frente Amplio a la intendencia (Aníbal Pereyra -el favorito-, Artigas Barrios y Mary Urse) se acoplaron a la recepción que le fue ofrecida al primer mandatario.



Es más, incluso, Lacalle Pou se animó a posar para las cámaras junto a los frenteamplistas y el blanco Alejo Umpiérrez, a quien muchos marcan en Rocha como “el candidato del presidente”.

Allí, los blancos también corren con José Carlos Cardoso (Lista 71) y con Martín Rodríguez (Cabildo Abierto), cuyo partido decidió presentarse bajo el lema Partido Nacional.



Lacalle señaló ayer al ser consultado sobre los cuestionamientos por visitar ciudades del interior en plena campaña electoral: “No me escucharon hablar nunca de un candidato, nunca me escucharon hacer una arenga”. Y también explicó en ciudad de Rocha, tras encabezar la presentación del proyecto para construir un hotel cinco estrellas con casino y estructuras anexas en la costa, que se ha reunido con dirigentes y candidatos a las intendencias y las alcaldías de todos los partidos políticos.

“Si vengo porque vengo, si no vengo porque no vengo. Prefiero que sea porque vengo y no porque no vengo”, remató el presidente, que añadió que entiende que “algunos estén nerviosos”.



Pereyra y Umpiérrez, ambos favoritos en sus respectivos partidos, coincidieron con el mandatario en que su figura no es usada con fines electorales. De hecho, ambos respaldaron su presencia en el departamento esteño.

Foto: Fernando Ponzetto

Pereyra dijo a El País que “el presidente es una figura institucional y en un país republicano, sabía que esto iba a suceder”. De todas maneras, el exintendente consideró que el verdadero “ruido” hoy se encuentra entre los candidatos blancos.



Por su parte, Umpiérrez señaló a El País: “No lo vemos como un hecho de ningún favor especial, los candidatos se sustentan por sus ideas, sus programas y sus equipos”. El blanco contó a El País que prefiere “un presidente que recorra el país, que esté en todos lados”. Y añadió que su presencia en Rocha “puede tener ojos particulares porque es un lugar en donde hay una elección pareja”. Cardoso también coincidió con ambos al considerar que Lacalle Pou “es muy cuidadoso” y negó que exista un favoritismo por Umpiérrez, como algunos dirigentes marcan en el departamento.

Lacalle eligió tres sitios “estratégicos” para visitar en Rocha, según entienden algunos dirigentes locales del Frente Amplio que prefirieron no ser identificados. Ciudad del Chuy, porque es el bastión de Pereyra; Lascano, porque es la ciudad de Barrios; y Chuy, de donde fue alcaldesa Mary Urse.



Tras su paso por Rocha, el mandatario se trasladó en helicóptero a Lascano, en donde encabezó la entrega de una ambulancia a la policlínica local.



“En Uruguay hay muchas necesidades acrecentadas por la pandemia y es importante que las fuerzas vivas nos hagan sentir la presión, porque somos sus empleados”, dijo Lacalle Pou, según recogió el sitio web de Presidencia.

Foto: Fernando Ponzetto

Luego, el mandatario siguió con su recorrida al Chuy, en donde se comprometió a “trabajar para que no se tenga que ir a comprar a otro lado”, en referencia a la población que tiene que cruzar a territorio brasileño para adquirir insumos. “Hay que proteger a los comercios nacionales y por eso los free shops tienen que tener legislación espejo”, dijo Lacalle Pou al encabezar la entrega de equipo médico en el Centro Auxiliar de Chuy.

Allí, el mandatario reveló parte de una conversación que minutos antes había tenido con la alcaldesa interina, Diana Vidal, del Frente Amplio, a quien prometió que “gane quien gane” en los comicios del 27 de setiembre, se trabajará coordinadamente entre el gobierno central y el departamental.



Vidal señaló luego a El País que efectivamente le pidió al primer mandatario “diálogo” y “trabajar en conjunto”, sea el resultado que sea.



El presidente seguirá con sus recorridas mañana cuando visite Maldonado, e informaron desde Presidencia que ayer aún trabajaba en su agenda.



Mujica resta importancia a Lacalle en campaña José Mujica le quitó relevancia a la recorrida del presidente Luis Lacalle Pou por Rocha, que fue criticada por quienes lo acusan de perseguir fines electorales. “En Uruguay somos muy quisquillosos con respecto a los movimientos del presidente en campañas electorales. En otras partes dejan que pase. Yo no le daría tanta importancia”, dijo Mujica a El País. En 2014 Lacalle cuestionó a Mujica por participar de la campaña y sugirió que violaba la Constitución. “Rutinariamente y en el funcionamiento de un país, la Justicia y lo jurídico deben primar, pero hay momentos de excepción donde lo que prima es lo político y siempre fue así. Por eso me han fustigado en pila, pero qué le vamos a hacer”, agregó Mujica.