Candidato a diputado contra Sendic: "Mano dura y plomo aplica para personas como él"

Pablo Perna, a quien algunos llaman "el Bolsonaro uruguayo", utilizó su ya conocida frase de cabecera "mano dura y plomo" para apuntar contra el ex vicepresidente Raúl Sendic quien, en diálogo con Radio Uruguay, rechazó el eslogan y consideró que es "preocupante".



El salteño, candidato a diputado por el sector de José Amorín Batlle en el Partido Colorado, hizo un video que subió a sus redes sociales este martes y aseguró que "mano dura y plomo" también se aplica al ex vicepresidente.



"En el día de hoy Sendic nos ha criticado nuestro eslogan de 'mano dura y plomo' diciendo que eso le hace mal al país y es retrógrado", indicó Perna y agregó: "'Mano dura y plomo' también le vamos a aplicar y también se aplica para personas como él".

Mi respuesta a RAÚL SENDIC, en relación a sus críticas a "MANO DURA Y PLOMO"!!! pic.twitter.com/ey91UjVHNF — PABLO PERNA (@PABLOPASPER) 11 de junio de 2019

El candidato a diputado aseguró que su eslogan es además "una forma de vida" y que no se le aplica únicamente a los delincuentes.



"'Mano dura y plomo' para personas como usted, Sendic, que ha sido procesado por peculado y abuso de funciones, 'mano dura y plomo' para personas como usted que han abusado de las tarjetas corporativas, que han comprado desde colchones a joyas", expresó Perna.

"'Mano dura y plomo' y retrógrado son personas como usted que para sentirse importantes inventaron un título que no tienen. Yo les informo que no necesitamos inventar ningún título universitario porque hemos estudiado en la Universidad de la República y hoy tenemos dos títulos: de abogado y de escribano público", agregó.



El candidato a diputado también apuntó contra él y otros integrantes del partido por recibir un subsidio tras dejar su cargo público, si bien Sendic anunció en noviembre de 2017 que renunciaba a los US$ 13.000 mensuales que le correspondían por ley.



"Vamos a trabajar para que en el Uruguay del futuro personas como usted no tengan lugar en el Uruguay, por lo tanto desde el lugar que nos toque a nosotros y a nuestro partido usted no tiene lugar en el Uruguay del futuro", indicó.