Candidata a vice del Frente Amplio hizo autocrítica por su discurso

Durante el fin de semana, Daniel Martínez y su compañera de fórmula Graciela Villar hablaron sobre el polémico discurso de la candidata en el Plenario, donde dijo que la campaña se dividía entre “oligarquía y pueblo” y que en Uruguay se imponía “la línea bolsonarista” por el candidato Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto).

Según supo El País hubo una autocrítica de parte de Villar, luego del malestar que generó a nivel de sectores del Frente Amplio. En la conversación con el candidato, la exedila admitió que con su discurso “no contribuyó” al acento que le pretende dar Martínez a la campaña para ganar las elecciones.

El discurso que dio Villar en el Plenario no iba en sintonía con la voluntad del candidato de entrevistarse con los líderes de la oposición Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) para hacer acuerdos multipartidarios, lo cual generó críticas.



En diálogo con Martínez, Villar reconoció que con este tipo de apreciaciones no le llega al electorado de centro, algo que pretende concretar Martínez mediante la “ampliación” del Frente Amplio por medio de una alianza con el diputado de Unir Fernando Amado.



Luego de la autocrítica, ambos se pusieron de acuerdo para “armonizar” los discursos de campaña de ahora en más. Consultado públicamente sobre el tema, Martínez atribuyó lo sucedido a la “pasión”.



“No nos gusta caricaturizar a nadie”, afirmó el candidato, quien aseguró que hay que respetar al que piensa distinto. “Hay que debatir ideas, no hay que demonizar a nadie. De la misma manera que no hay que trabajar en base a fake news o elementos que distancian lo que es la verdadera democracia”, subrayó Martínez.



El País se comunicó ayer con Villar para consultarla sobre su conversación con Martínez acerca de su discurso, pero la candidata a vice no contestó.

Comando.

El candidato presidencial del Frente Amplio Daniel Martínez reunió ayer por primera vez a su comando de campaña que será coordinado por Jorge Rodríguez, que actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete de la Intendencia de Montevideo.



El equipo que se encarga de definir la campaña se reunió a media mañana en la sede del Frente Amplio con Martínez y su compañera de fórmula. Se trata de un “comando mixto”, dijeron a El País fuentes políticas, esto supone que está integrado por personas de su confianza y delegados de sectores.



Ayer participaron el exprecandidato Mario Bergara, la candidata a diputada por el IR Patricia González, el diputado comunista Gerardo Núñez. Por el Movimiento de Participación Popular (MPP) se integrará el diputado Alejandro Sánchez y por Asamblea Uruguay el alcalde Carlos Varela Ubal.



Martínez ya designó como referente en seguridad a Gustavo Leal y pretende que la vocería de políticas sociales sea tomada por Mercedes Clara, a quien le propuso con anterioridad la postulación a la vicepresidencia, pero ella no aceptó. En ese momento, la licenciada en Comunicación Social y educadora señaló que quedaba a las órdenes para “aportar en este camino desde otros lugares”. Por otro lado, en los próximos días Martínez iniciará una gira por el interior del país.