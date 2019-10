Cancillería tiene "plena certeza" de que  María va a cumplir con la sentencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Rodolfo Nin Novoa se refirió este lunes al conocido como "caso María" y planteó que tiene "la plena certeza de que María va a cumplir con la sentencia que se le ha impuesto", que es entregar a la niña a su padre en Barcelona (España)

En rueda de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nin Novoa dijo que la sentencia de la justicia española en primera instancia fue "equivocada, porque en verdad ningún consulado del mundo es el brazo ejecutor de una sentencia judicial del país donde está alojado el consulado. La prueba de ello es que la juez cambió la resolución, hizo una nueva providencia, haciendo entregar a la niña en otro lugar".



Además, el canciller destacó que Uruguay "no" se mete "en el fondo del asunto, esto hay que decirlo con mucha claridad". Agregó que el gobierno sí cuestiona el "instrumento,que de alguna manera viola la Convención de Viena sobre competencias consulares".



Nin Novoa señaló también que jurídicamente la niña "no" podría mantenerse más allá del miércoles en el consulado. Sin embargo, reiteró que tiene "la plena confianza de que prime la racionalidad sobre todo en beneficio de la niña".



Dijo además que después de este proceso "seguirá la mamá, tiene instrumentos legales, como en cualquier desavenencia familiar por tenencia de hijos, se puede hacer los reclamos correspondientes".



El canciller señaló que este "es un trago amargo que el Uruguay tiene sin necesidad, por un error primigenio de la sentencia". Además, puntualizó que "la policía no puede entrar al consulado" sino que "tiene que hacerlo por los canales formales de relacionamiento diplomático".