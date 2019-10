Cancillería llamó al embajador brasileño por declaraciones de Bolsonaro sobre elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cancillería uruguaya convocó este jueves al embajador brasileño Antonio Simoes para pedirle "explicaciones" sobre las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro acerca de las elecciones en Uruguay, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de la República Federativa de Brasil en Uruguay, señor Antonio Simões y le solicitó explicaciones sobre las expresiones vertidas por el señor presidente Jair Bolsonaro al diario 'O Estado de São Paulo' el pasado 29 de octubre, relacionadas con el proceso electoral que se desarrolla en nuestro país", rezá la nota oficial.



Bolsonaro hizo declaraciones al diario brasileño en las que se refirió a los procesos electorales en Uruguay y en Argentina, donde resultó electo el peronista Alberto Fernández en fórmula con la expresidenta Cristina Kirchner. El mandatario brasileño no saludó a la fórmula vencedora.

"Uruguay va a una segunda vuelta" electoral en noviembre y la "oposición (al gobernante Frente Amplio, izquierda) está más alineada con nuestros pensamientos liberales y económicos. Esperamos que se produzca la elección de alguien más cercano a nuestro 'equipo'. Ahí tendríamos a Uruguay con más afinidad con nosotros", sostuvo Bolsonaro.



"No tuvimos ningún problema con Uruguay en materia económica con el actual presidente" Tabaré Vázquez, "pero tenemos que prepararnos siempre para lo peor, porque no se puede decir que uno se ve sorprendido con los hechos. La política no ocurre de un momento a otro", resumió al diario Estado.



También el candidato opositor en Uruguay, el ex senador Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, centrodercha), rechazó el miércoles las declaraciones de Bolsonaro sobre las elecciones en Uruguay.



"Me parece que no es buena cosa que los distintos políticos y en este caso distintos gobernantes incidan, opinen, en lo que puede llegar a pasar en otro país", dijo Lacalle Pou.



"Uruguay, por suerte, no decide lo que piensan los brasileños, decide lo que le pasa y lo que necesitan los uruguayos", sostuvo el abogado de 46 años que competirá con el candidato oficialista Daniel Martínez, un ingeniero de 62, el próximo 24 de noviembre para definir al próximo presidente de Uruguay.



El excandidato por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos también rechazó las declaraciones del presidente de Brasil: "Bolsonaro es un poco imprudente en hablar de la política interna de Uruguay".



Martínez en tanto, dijo en una reciente entrevista con la AFP antes de la primera vuelta electoral del pasado domingo en Uruguay que si gana deberá negociar con Bolsonaro como presidente.



"Hay valores que expresa Bolsonaro y cosas que hace que, obviamente, no voy a mentir, sería hipócrita si dijera que me gustan", sostuvo. "Tampoco (Donald) Trump me gusta. Eso no quiere decir que vayamos a tener un problema", porque "mi deber es buscar mejorar las relaciones entre los pueblos", resumió.