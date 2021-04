Cancilleres del Mercosur discuten flexibilizar el bloque: Lacalle dijo que pedido es de "estricta lógica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay se reúnen esta mañana de forma virtual y tendrán sobre la mesa la discusión del Arancel Externo Común y la flexibilización del Mercosur a instancias de una propuesta del gobierno de Luis Lacalle Pou.

"Estamos cruzando los dedos desde temprano, los preparativos de Uruguay han sido muy buenos, quiero señalar el gran trabajo de Cancillería, del Ministerio de Economía", dijo Lacalle esta mañana consultado sobre la reunión:



El presidente dijo que "hay acercamientos con algunos países". Brasil apoyará a Uruguay en su propuesta de flexibilización, pero lo hará más por compromiso político que por expectativas propias en habilitar la flexibilización en el bloque, según Sandra Polonia Ríos, Directora del Centro de Estudios para la Integración y Desarrollo (Cindes) de Río de Janeiro. Argentina, en tanto, aspira a mantener el bloque lo más parecido a lo que ya es hoy, pero según el especialista en negociaciones internacionales argentino, Marcelo Elizondo, no está en una posición cómoda para negociar a las de sus socios.



"Hemos establecido una estrategia y un despliegue táctico y veremos hoy cuáles son los resultados. Hoy es el principio de, no el final de. Queremos dejar claro que eso de tanto va el cántaro a la fuente... bueno hoy empezamos a llevar el cántaro a la fuente a ver qué pasa", dijo Lacalle Pou.



El presidente uruguayo expresó que "el Mercosur se mueve por consenso y eso es un tema que no es menor a la hora de hacer un análisis de las decisiones del Mercosur: no existe la votación, no es que le ganamos a alguien tres a uno o perdimos tres a uno. El Mercosur se mueve por consenso. ¿Está bien, está mal? Me parece que discutir eso es llover sobre mojado. Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza. Justamente lo que nosotros estamos planteando va directamente a atacar ese punto: los que no quieren avanzar por determinada razón que le den lugar a alguno de los socios para que avance o en distinta velocidades o con otros países para tener la posibilidad de ampliar nuestro mercado, no pagar tantos aranceles".



Y concluyó: "Me parece que es de estricta lógica para los países sobre todo que no tenemos tanta población abrirnos al mundo; ese es el pedido y el planteo que hacemos".

Uruguay ha planteado en reiteradas oportunidades la posibilidad de flexibilizar el bloque para poder hacer acuerdos con otros países. En la cumbre presidencial convocada para celebrar los 30 años de creación del Mercosur Uruguay planteó abiertamente fuertes críticas al funcionamiento de la unión y presentó oficialmente el pedido de flexibilización.



En esa reunión, también celebrada de modo virtual por la pandemia del COVID-19, el presidente Lacalle Pou, advirtió que el bloque "no puede ser ni debe ser" un "lastre" o un "corsé" para los miembros de la unión.