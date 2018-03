El canciller finlandés confirmó interés en invertir

Las empresas finlandesas están interesadas en Uruguay más allá de la celulosa, dijo ayer el canciller finés, Timo Soimi: les interesa la posibilidad de invertir en energías renovables y materiales reciclables. Soimi está de visita en Uruguay y hoy conocerá la planta de UPM en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos. Finlandia además está interesada en cooperar con Uruguay para mejorar los pronósticos meteorológicos.

En una conferencia de prensa con su colega uruguayo Rodolfo Nin Novoa, Soimi señaló que Finlandia y Uruguay comparten una misma visión de los asuntos mundiales que supone que el desarrollo económico es la base de la paz. Soimi, un político conservador, es el primer canciller finés que viene a Uruguay y destacó que este es el principal destino de las inversiones de su país.

Nin Novoa complementó que la inversión finlandesa equivale al 3% del Producto Interno Bruto uruguayo y que es el principal inversor extranjero que tiene el país. El canciller, además, dijo no tener dudas de que las negociaciones en curso con UPM para que la empresa instale una segunda planta de celulosa, cerca de Pueblo Centenario, Durazno, "tendrán un final feliz". El canciller finlandés no quiso pronunciarse sobre la marcha de las conversaciones con UPM porque, explicó, su gobierno "solo abre puertas" y no es propietario de empresas, pero aseguró que considera a Uruguay "socio y amigo".



Para Nin Novoa, Finlandia es un "socio estratégico" y reiteró que el gobierno hará los máximos esfuerzos para que siga creciendo la inversión finlandesa en Uruguay y, más en general, la extranjera. Destacó, asimismo, que Finlandia y Uruguay integran la reducida lista de 20 democracias plenas del mundo.

Soimi destacó el rol uruguayo en las misiones de paz de la ONU (Finlandia también contribuye mucho con las mismas). Nin Novoa le regaló una camiseta oficial de la selección uruguaya y el funcionario finlandés aseguró que hinchará por ella en el próximo mundial ya que su equipo nacional no clasificó al campeonato.

La visita de Soimi es en retribución a la que Nin Novoa y el presidente Tabaré Vázquez realizaron el año pasado a Helsinki.