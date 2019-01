El campo reclama de nuevo al gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los autoconvocados del campo que al crecer en cantidad de gente consolidaron un movimiento y lo bautizaron como "Un solo Uruguay", volverán a reunirse en Durazno para reclamarle al gobierno por medidas y decisiones que mejoren la situación que dicen es altamente comprometida.

Hoy exigirán al gobierno de Tabaré Vázquez medidas concretas que mejoren la competitividad del sector agropecuario. Sin embargo, para el oficialismo la movida del campo tiene intereses político electorales en un año donde se definirá el nuevo presidente de los uruguayos.

El integrante del movimiento, Guillermo Franchi, dijo a El País que no hubo invitaciones específicas a ninguna figura ni organización. "Es abierta, pero sería muy bueno que todos los precandidatos estén presentes para escuchar la proclama", dijo.

Hasta el momento, están confirmados solo precandidatos de la oposición política. "Recibimos el doble de adhesiones que en el acto pasado. Hay como 400. Ninguna de Presidencia, ni del ministerio, ni del Pit-Cnt", dijo Franchi.

El ministro Enzo Benech aclaró que no asistirá. "No asistí a la convocatoria del año pasado, no voy a asistir este año. Soy ministro de todos los uruguayos y trato de atender a todos los que me piden entrevistas y me hacen planteos".

Para el precandidato frenteamplista, Daniel Martínez, "Un Solo Uruguay" representa un parte del agro. "Uno tiene que ser respetuoso de las opiniones y los problemas de todo el mundo. Creo sí también que ha habido algunas actitudes que han contribuido a politizar la cosa, y a generar el encono. Cuando uno recibe los WhatsApps y los mails, dice esto no está bien, separar y dividir a los uruguayos. Eso no contribuye a nadie", afirmó el precandidato.