El campo le pide a los candidatos "propuestas"

Los productores denominados "autoconvocados" esperan que los candidatos presidenciales con quienes se están reuniendo en estas horas promuevan soluciones para el sector en sus programas de gobierno con vistas a las elecciones nacionales de 2019.

Ayer se entrevistaron con Unidad Popular en la persona de su vicepresidente Gonzalo Abella, con Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, y con Jorge Larrañaga, conductor de Alianza Nacional. Aunque esperan que los convoquen, es poco probable que la bancada del Frente Amplio se reúna a escuchar sus reclamos.

Guillermo Franchi, uno de los voceros del movimiento ratificó ante sus interlocutores de tres partidos que a pesar de haberse abierto un canal de diálogo con el sistema político se mantiene en todos sus términos la movilización que preparan para mañana.

En las reuniones de ayer hubo "coincidencias", manifestó Franchi, quien aclaró en forma tajante: "No somos un partido político, no tenemos bandera política, no somos una gremial, sino un movimiento de gente que trabaja, productores, comerciantes, transportistas que estamos pasando muy mal en el interior".

Además de los problemas climáticos que sufre el interior, el vocero sostuvo que les plantearon a los partidos la escasa competitividad que tienen particularmente con los países vecinos, la falta de rentabilidad. "Queremos que se hagan propuestas claras por parte de los partidos políticos. Por eso vamos a seguir participando de esta ronda", definió.

"Ellos son quienes tienen que mostrarle a la opinión pública cuáles son los lineamientos en la campaña electoral del año que viene", destacó.

En relación al rechazo de las intendencias en manos de la oposición a la rebaja de 10% de la contribución inmobiliaria rural aprobada por el gobierno, Franchi dijo que se trata de un problema que deben atender el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de Intendentes. "Nosotros necesitamos ser competitivos y para eso, para reinvertir, producir y generar empleo, necesitamos una rebaja de costos. No pedimos ningún subsidio sino que nos alivien la situación, que nos dejen producir", dijo el vocero.

La baja de la contribución rural "ayuda moderadamente, pero ayuda porque es una rebaja de costos. Aunque no sabemos bien cómo se va a instrumentar".

Combustible.

El integrante del movimiento "Un Solo Uruguay" volvió a plantear ante los partidos la necesidad de extender las medidas a toda la cadena productiva. "Precisamos una rebaja en el costo del combustible", anunció.

Ahora, sus próximos pasos los llevan a reunirse con el Partido Colorado y el Partido de la Gente, además de con otros sectores políticos. "Del Frente Amplio como bancada no hemos tenido solicitud de reunión. Aunque esperemos que llegue. Lo mejor es tener instancias de diálogo con todos los sectores".

"Todo esto nos preocupa porque habla de un país dividido. El Frente Amplio ganó dividiendo y gobierna dividiendo, poniendo a uruguayos contra uruguayos, esto ha marcado los últimos acontecimientos y hemos intercambiado con los representantes del movimiento", sostuvo tras la reunión el senador Larrañaga, quien estuvo acompañado por varios integrantes de la bancada legislativa de Alianza Nacional.

También fue parte de las conversaciones "el alto endeudamiento que está creciendo y que complicará al país, el aumento de la desocupación, la incidencia productiva de los precios de los combustibles y tarifas. Todos estos son temas que marcan una realidad que se agrava incluso por el tema de la sequía, que afecta no solo al sector agropecuario sino al país en su conjunto", contó Larrañaga.

"No hay fórmulas mágicas, pero hay que trabajar sobre la baja del Estado, la imposición tributaria, las tarifas, el precio de los combustibles y el análisis de la rentabilidad. Estos son factores en los que hay que actuar si se quiere privilegiar un modelo agroindustrial que priorice inversión, el desarrollo y el trabajo como central", planteó luego.

Larrañaga recordó que en agosto de 2016, en ocasión de su interpelación al ministro de Economía Danilo Astori en el Senado, demostró el valor de contar con regla fiscal. "Si se hubiese seguido la regla fiscal proyectada en 2005 por el mismo Frente Amplio, hubiésemos tenido un fondo, sin tocar políticas sociales, educación y seguridad, de cerca de 5.000 millones de dólares".