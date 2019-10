Campaña “Vivir sin miedo” carga contra Martínez por los allanamientos nocturnos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mal momento que pasó el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, el miércoles en el programa Santo y Seña de canal 4, cuando el periodista Ignacio Álvarez le preguntó sobre la reforma constitucional que habilita los allanamientos nocturnos, fue aprovechado por dirigentes de la oposición para criticar la indefinición del presidenciable oficialista en este tema.

Por ejemplo, el senador blanco Jorge Larrañaga, promotor de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, además de criticar a Martínez recordó ayer jueves que los allanamientos nocturnos fue una idea ya manejada en el pasado por el expresidente José Mujica, y que incluso formó parte de un proyecto de ley sobre procedimiento policial del primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).

Sin embargo, en el comando de Martínez hicieron una lectura positiva de cómo salió parado el candidato en la entrevista.



“Demostró firmeza”, “fue pragmático”, dijeron a El País. “Se posicionó bien y respondió sobre todos los temas, incluso con una impronta periodística de hablarle encima”, agregaron. También destacaron que Martínez “respondió sin prurito a todos los temas. Estuvo activo, interpelando al periodista y puso límite al final”.



En el comando frenteamplista dijeron que considerar solo el tramo final de la entrevista, en la que se habló de los allanamientos nocturnos, es “comentar el trailer de la película”. “Sería muy malo porque no refleja la entrevista de dos horas”, indicaron.



Mujica, en su período como presidente (2010-2015), consideró la habilitación de los allanamientos nocturnos, y más recientemente, en mayo de 2018, cuando Larrañaga lanzó la campaña de recolección de firmas para su reforma constitucional, volvió a tocar el tema. “Hay que entrarles de noche, de madrugada o a cualquier hora (…) cuando hay notoria sospecha de tráfico de drogas”, aseguró entonces Mujica, hablando de cómo combatir las bocas de pasta base y la propuesta de Larrañaga de levantar la prohibición de realizar allanamientos nocturnos.



En el programa Santo y Seña, Martínez no explicó por qué está en contra de los allanamientos nocturnos, incluso admitió que pudo haber cometido un error cuando Álvarez le mostró declaraciones suyas al diario argentino Perfil en la que se muestra contrario a la propuesta de Larrañaga, y dice que “hoy un juez ya puede determinar allanamiento nocturno”.

Jorge Larrañaga. Foto: Francisco Flores

“¿Vos tenés miedo de que allanen tu casa de noche?”, le preguntó Álvarez.



“No hay razón que justifique pisotear los derechos del individuo...”, respondió Martínez más adelante.



“Pero es un juez que firma la orden... ¿Eso es pisotear derecho? ¿Los derechos de los delincuentes?”, insistió el periodista.



“No, no. Terminala acá”, planteó Martínez.

Reacciones.

“¿Puede ser presidente un candidato como Martínez que confunde los allanamientos diurnos con los nocturnos? No tiene conciencia ni conocimiento del instituto del allanamiento, como quedó demostrado en la entrevista, donde terminó enojado por las preguntas”, dijo ayer Larrañaga al comentar las declaraciones del candidato frenteamplista.



En el marco de una gira por Colonia, donde acompaña al presidenciable blanco Luis Lacalle Pou, Larrañaga recordó a El País que Vázquez propuso los allanamientos nocturnos en un proyecto de ley de procedimiento policial en 2006. “Ahí valía. También lo propusieron José Mujica y Eduardo Bonomi. Ahí valía”, sostuvo Larrañaga.



Y agregó: “Es increíble esa visión sociológica del delito donde la responsabilidad es de la sociedad. No creo que el uruguayo que se levante a las seis de la mañana sea culpable de lo que hacen los delincuentes. Tienen más empatía con el delincuente que con la gente honesta que trabaja, lucha, labura y quiere salir adelante”.



Larrañaga consideró “totalmente falso” que su reforma constitucional ataque “derechos y garantías” y que tampoco “impacta en los derechos humanos”.

Papeleta por el "Sí" a la reforma constitucional que impulsa el senador Jorge Larrañaga. Foto: Leonardo Mainé

“En todo caso, consagra el respeto de los honestos. ¿A quién defiende cada uno? Nosotros defendemos al trabajador, al comerciante, a los abuelos y a la gente que resulta lastimada cuando es robada. Yo defiendo a las víctimas de la delincuencia. Hay que decir basta, el país necesita recuperar el respeto, el orden y la autoridad sobre la base de la Constitución y de la ley, todo lo otro es jarabe de pico que no sirve para nada”.



Por su lado, Adrián Juri, tercer candidato a la Cámara de Diputados por la lista 2000 de Batllistas, dijo a El País que Martínez “tiene un gran desconocimiento de la reforma” constitucional.



“Quedó evidenciado que no tiene claro de lo que ha venido hablando, se contradice con otras publicaciones y entrevistas que había concedido. Además, lo más preocupante es que diga que si es presidente no va a cumplir con el espíritu de la reforma, contradiciendo la decisión del voto popular, en caso de que se apruebe. Eso es algo antidemocrático. Hay que respetar el voto popular”.

No a la reforma.

La Comisión No a la Reforma, compuesta por decenas de organizaciones políticas y sociales, fue la respuesta a la iniciativa de Larrañaga. Ignacio Villar, vocero de la agrupación, destacó que “hay aspectos del diagnóstico sobre seguridad de quienes están a favor que pueden ser compartibles, pero el encare es erróneo”. Creen que la reforma “busca profundizar el aparato represivo y punitivo del Estado a través del endurecimiento de las penas o poner a las Fuerzas Armadas a realizar tareas policiales”, afirmó a El País.



Villar estimó que la reforma podría “incrementar” los problemas de seguridad porque “las Fuerzas Armadas no están preparadas para las tareas policiales, según se vio en la militarización de la seguridad de Brasil, Colombia o Venezuela”.

Patrullero de policía de Montevideo. Foto: Archivo El País

La Comisión No a la Reforma, no acepta los allanamientos nocturnos porque cree que combatir al narcotráfico en los puntos de venta es “un abordaje limitado” que no llega al centro del problema. “No se afecta a las mafias y el lavado de activos”, dijo Villar. Exigen que el consumo de drogas sea tratado como un asunto de salud pública y no de seguridad.

Batllistas se suman a la campaña por la reforma Batllistas, el grupo colorado liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, resolvió apoyar la reforma constitucional “Vivir sin Miedo” que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga. De esta forma, el sector marca distancia de Ciudadanos, la agrupación que conduce el candidato presidencial colorado, Ernesto Talvi, quien se opone a la iniciativa de Larrañaga.



Los primeros grupos de Batllistas en marcar su apoyo a la reforma fueron del interior. En primera instancia, Batllistas había declarado la libertad de acción para sus adherentes.



Adrián Juri, candidato a diputado por Montevideo de Batllistas, confirmó que las agrupaciones del sector van a ensobrar la papeleta del Sí.



“La mayor parte de las agrupaciones que integran la lista 2000 apoyamos la reforma. En la última reunión de coordinación de campaña, 20 de 27 agrupaciones de Montevideo” resolvieron apoyar la reforma, dijo Juri.



Por otro lado, Juri destacó que además de adherir al Sí, se sumarán a la campaña por la reforma. “En todos los locales de Batllistas hay papeletas del Sí. Además, todos los militantes que están repartiendo la lista en los semáforos también la tienen. Se mandó imprimir papeletas y la Comisión Vivir sin Miedo nos proporcionó algunas. En la mayor parte de los lugares ya se está ensobrando”, aseveró.